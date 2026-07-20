Esport7 suma cinc podis a l'Interclub Solidari de Jiu Jitsu Brasiler de Barcelona

Esport7 ha completat una destacada actuació a l'Interclub Solidari de Jiu Jitsu Brasiler (BJJ) disputat dissabte a l'Acadèmia Barcelona Jiu Jitsu, on ha aconseguit cinc podis. El club manresà ha tornat de la competició amb dues medalles d'or, una de plata i dues de bronze en una jornada organitzada per recaptar fons en suport del professor David Caballero, conegut com a Leonidas.
Dues victòries per a la delegació manresana
La representació d'Esport7 ha signat una actuació molt completa en aquesta competició de Jiu Jitsu Brasiler en la modalitat No Gi.
Éric Martínez s'ha proclamat campió en la categoria de cinturó blanc de fins a 67,5 quilos, mentre que Cristian Barbe també ha pujat al graó més alt del podi en la categoria de cinturó blanc de més de 90 quilos.
Una plata i dos bronzes completen el balanç
A més de les dues medalles d'or, el club ha sumat una medalla de plata gràcies a Albert Jiménez, segon classificat en la categoria juvenil de cinturó blanc.
Els dos bronzes han estat per a Ivan Guerra, en la categoria de cinturó blanc de fins a 67,5 quilos, i Albert Agúndez, tercer classificat en la categoria de cinturó blau de més de 90 quilos.