L'Avinent Manresa suma una plata i dos llocs de finalista a l'Espanyol sub20 d'atletisme

L'Avinent Manresa ha tancat una destacada participació als Campionats d'Espanya sub20 d'atletisme, disputats aquest cap de setmana a Albacete, amb una medalla de plata i dues places de finalista entre els vuit primers classificats. Eloi Antón s'ha proclamat subcampió estatal dels 5.000 metres marxa, mentre que Roger Gómez ha estat quart als 3.000 metres obstacles i Mercè Junyent ha acabat sisena als 100 metres tanques.
Eloi Antón puja al segon graó del podi
El millor resultat de la representació manresana ha arribat en els 5.000 metres marxa, on Eloi Antón ha aconseguit la medalla de plata després d'aturar el cronòmetre en 20'13"56, el seu millor registre de la temporada.
El marxador de l'Avinent Manresa ha completat una gran actuació que li ha permès proclamar-se subcampió d'Espanya sub20.
Roger Gómez es queda a les portes del podi
L'atletisme bagenc també ha estat molt a prop d'afegir una segona medalla. Roger Gómez ha finalitzat en quarta posició als 3.000 metres obstacles amb un temps de 9'17"24, quedant-se a tocar del podi.
El seu registre confirma igualment una destacada actuació en una de les proves de fons més exigents del campionat.
Mercè Junyent, finalista als 100 metres tanques
La tercera plaça de finalista per a l'Avinent Manresa l'ha signat Mercè Junyent als 100 metres tanques. L'atleta va superar dissabte la primera ronda i, a les semifinals, va ser tercera de la seva sèrie amb una marca de 14"29, el seu millor temps de la temporada. Ja a la final, no va poder repetir aquest registre i va acabar sisena amb un temps de 14"42.
Jenay Hernández, novena en triple salt
La participació manresana als Campionats d'Espanya sub20 es va completar amb Jenay Hernández, que va ser novena en la final de triple salt amb un millor intent d'11,64 metres.