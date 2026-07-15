L'Ajuntament reconeix els èxits de la natació artística del CN Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha ofert aquest dimecres una recepció institucional a les nedadores de la secció de natació artística del Club Natació Manresa per felicitar-les pels excel·lents resultats obtinguts als darrers Campionats d'Espanya, disputats la setmana passada a les instal·lacions del CN Sabadell.
Reconeixement a una temporada històrica
L'acte, celebrat al saló de sessions, ha estat presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, i ha comptat amb la presència d'una àmplia representació del club, encapçalada pel seu president, Jordi Serracanta, així com de tècnics, esportistes, familiars i de la delegada de la Federació Catalana de Natació a la Catalunya Central, Falgàs Pérez Treviño.
Durant la recepció, Aloy ha destacat l'esforç, la constància i les hores de dedicació que requereix un esport com la natació artística, i ha subratllat que els valors que s'hi adquireixen "són per a tota la vida". L'alcalde també ha aprofitat l'acte per referir-se al projecte de cobertura de la piscina municipal, que ha de permetre ampliar la pràctica de la natació durant tot l'any.
Or per equips i bronze individual
Entre els resultats més destacats hi ha el títol de campiones d'Espanya en la modalitat d'equip lliure aleví, imposant-se a una competició amb 22 equips participants. L'equip vencedor estava format per Carla Moriana López, Íngrid Elena Ruisaca, Uzuri Sánchez Calles, Èlia López Vigil, Ona Caballero Piñero, Gina Jara Flores, Aina Ubach Rodoreda, Ona Torres, Queralt Puig i Ingrid Novelles.
En categoria infantil, Farners Espinalt Pérez i Lucía Peralta Travé van aconseguir la medalla de bronze en la competició individual. Aquests resultats van contribuir a la tercera posició del Club Natació Manresa en la classificació general dels Campionats d'Espanya, entre un total de 38 clubs participants.
L'acte ha finalitzat amb el lliurament d'uns obsequis per part de l'Ajuntament a les nedadores i entrenadores en reconeixement als èxits esportius i a la trajectòria ascendent de la secció de natació artística del club.