El planter femení del CN Manresa Fibracat brilla als Campionats d'Espanya de waterpolo

El planter femení del CN Manresa Fibracat ha tancat un cap de setmana d'èxits als Campionats d'Espanya de waterpolo. Quatre jugadores vinculades al club bagenc han aconseguit medalles en les fases finals disputades a Terrassa, amb un balanç d'una medalla d'or, una de plata i una de bronze.
Subcampionat juvenil per a les germanes Serracanta
La piscina del CN Terrassa ha acollit la fase final del Campionat d'Espanya juvenil femení, en què han participat Núria Serracanta, Arlet Serracanta, Alícia Puigdellívol i Nekeal Cillero.
Núria i Arlet Serracanta, formades al CN Manresa Fibracat, s'han proclamat subcampiones d'Espanya en la categoria juvenil després de completar una gran competició.
Per la seva banda, Nekeal Cillero, que aquesta temporada ha reforçat el primer equip del conjunt manresà, ha aconseguit la medalla de bronze.
Or per a Alícia Puigdellívol en categoria cadet
L'altre gran resultat ha arribat de la mà d'Alicia Puigdellívol, que milita al CN Sabadell. La jugadora, formada també al planter del club manresà, s'ha proclamat campiona d'Espanya en la categoria cadet.