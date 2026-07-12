L'Avinent Manresa suma dos títols estatals i un bronze al Campionat d'Espanya sub23

L'Avinent Manresa ha completat una destacada actuació al Campionat d'Espanya sub23 d'atletisme, disputat aquest cap de setmana a Càceres, amb un balanç de tres medalles: dos ors, aconseguits per Griselda Serret i Ericka Badeau Maseras, i un bronze de Martí Serra. La competició també ha deixat diversos llocs de finalista i dos nous rècords absoluts del club en controls disputats a Mataró i Granada.
Dos campionats d'Espanya per a Serret i Maseras
La marxadora Griselda Serret s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 10 quilòmetres marxa després d'imposar-se amb un registre de 46'27"02. El segon títol estatal ha arribat de la mà de la velocista Ericka Badeau Maseras, que ha dominat la final dels 100 metres llisos amb una marca de 11"42, confirmant el seu gran estat de forma.
Bronze per a Martí Serra
El tercer metall de la delegació bagenca ha estat el bronze de Martí Serra en la prova de salt amb perxa. Tot i partir entre els favorits per a la victòria, el manresà s'ha hagut de conformar amb la tercera plaça després de superar el llistó sobre 5,35 metres.
Mar Santanach, a tocar del podi
Entre la resta de resultats destacats sobresurt la quarta posició de la llançadora santfruitosenca Mar Santanach, finalista en la prova de martell amb un millor llançament de 53,74 metres. També han competit Gonçalo José Sousa, novè a la final dels 5.000 metres amb 15'23"78, i Joan Jiménez, dotzè en la final d'alçada després de superar 1,85 metres.
En les proves de velocitat, Biel Cirujeda i Oriol Vergés no han superat les semifinals dels 400 metres llisos, amb marques de 48"62 i 49"39, respectivament. Tampoc ha accedit a la final Carles Mestres, que ha fet els 800 metres en 1'51"73. Per la seva banda, el marxador Urien Fernández ha estat desqualificat en la final dels 10 quilòmetres marxa.
Dos rècords absoluts del club
El cap de setmana també ha portat bones notícies fora del Campionat d'Espanya. En un control federatiu disputat a Mataró, Marina Guerrero ha establert un nou rècord absolut de l'Avinent Manresa en els 1.500 metres llisos, amb un temps de 4'22"01.
A més, Julia Rodríguez ha batut el rècord absolut del club dels 800 metres llisos en un control organitzat per la Federació Andalusa a Granada, amb una marca de 2'06"85.