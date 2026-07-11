El CN Manresa debutarà contra la UE Horta a la Copa Catalunya de waterpolo

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ja coneix el calendari d'inici de la temporada 2026-2027. L'equip entrenat per D. Torilo debutarà el 12 de setembre a la Copa Catalunya de waterpolo, una competició que disputarà després de molts anys d'absència i en la qual s'enfrontarà a la UE Horta als quarts de final.
Retorn a la Copa Catalunya
L'Adbisio ETL Global CN Manresa tornarà a competir aquesta temporada a la Copa Catalunya, torneig reservat als equips catalans que militen a les lligues estatals de waterpolo. El debut arribarà el 12 de setembre, data que marcarà també l'inici oficial del nou curs per al conjunt bagenc.
El sorteig, celebrat a la seu de la Federació Catalana de Natació, ha emparellat el Manresa amb la UE Horta als quarts de final.
Un rival de màxima exigència
El conjunt barceloní és considerat un dels equips més potents de la Primera Divisió estatal. En les darreres temporades ha estat un dels grans dominadors de la categoria i, tot i haver tingut opcions d'ascendir a la Divisió d'Honor, ha renunciat al salt de categoria per diferents motius.
La temporada passada, la UE Horta va disputar la final pel títol de Primera Divisió davant el Real Canoe NC, que es va imposar per un únic gol, una mostra del potencial del rival dels bagencs.
Calendari de la competició
Els quarts de final es disputaran en format d'anada i tornada els dies 12 i 16 de setembre. Les semifinals, tant per al títol com per definir les places del cinquè al vuitè lloc, es jugaran els dies 19 i 23 de setembre.
La fase final tindrà lloc el 26 de setembre en una seu encara pendent de determinar, amb la disputa de la final i del partit pel tercer lloc.
Els altres enfrontaments dels quarts de final seran el CW Sant Adrià-CN Premià, el CN Montjuïc-CN Poble Nou i el CN Molins de Rei-CN Sant Feliu.