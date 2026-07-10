El CB Castellet inicia una nova etapa a Copa Catalunya amb Marc Font a la banqueta

El CB Castellet masculí afrontarà la temporada 2026-2027 amb el repte d'estrenar-se a Copa Catalunya de bàsquet. Després d'aconseguir l'ascens, el club ha iniciat una nova etapa amb la incorporació de Marc Font com a entrenador del primer equip masculí i amb una plantilla que combina continuïtat, retorn de jugadors de la casa i noves incorporacions.
Per liderar aquest nou projecte, el tècnic Marc Font prendrà el relleu a la banqueta amb l'objectiu de consolidar l'equip a la categoria i mantenir el model esportiu del club, basat en la formació, el compromís i el sentiment de pertinença.
Entre les novetats destaca el retorn de tres jugadors formats al club, Martí Català, Edu Crespi i Joan Pons, als quals s'afegeix Roger Donat. Al mateix temps, continuaran al primer equip Marc Cornet, Roger Tàpies, David Boja, Rui Santos, Sergi Soler i Èric Manzanares, que aportaran estabilitat al projecte.
El CB Castellet també ha volgut agrair la contribució de Ferran Puig, Jordi Oller, Albert Claret, Gerard Riera i Miki Moliner, jugadors que tanquen una etapa després d'haver estat protagonistes de l'ascens a Copa Catalunya.
Paral·lelament, el club reforçarà la seva aposta pel planter amb un equip sub20 de nivell A format íntegrament per jugadors del municipi i de la pedrera, amb la voluntat de donar continuïtat al talent de casa.
Des del club també s'ha destacat la feina de l'equip tècnic liderat fins ara per Dídac Vidal, així com el suport del patrocinador principal, Casa Arimany, en una temporada que suposa un nou pas endavant en el creixement esportiu de l'entitat.