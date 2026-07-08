Els Kids&Us Manresa ja coneix els seus rivals a l'Eurocup

Aquest dimecres al migdia s'ha celebrat el sorteig de la propera edició de l'Eurocup, que ha enquadrat el Kids&Us Manresa al grup D de la competició juntament amb set equips més. Els bagencs coincidiran amb dos vells coneguts: el Lietkabelis (Lituània) i el Bahcesehir (Turquia). La resta de rivals seran inèdits en la història continental del conjunt manresà, que mai s'ha enfrontat al Ratiopharm Ulm (Alemanya), al PAOK de Salònica (Grècia), al Roma Basketball (Itàlia), a l'AS Mònaco (com a membre de la Federació Francesa) i al Balkan Botevgrad (Bulgària).
Com és habitual, el sorteig deixa dades interessants per als amants de les curiositats. Per primer cop, el club visitarà Bulgària quan hagi de visitar Botevgrad, una ciutat a 65 quilòmetres de Sofia. Una altra fita històrica serà que el PAOK es convertirà en el tercer equip de Salònica que s'enfronta als manresans després d'haver-ho fet una eliminatòria amb l'Iraklis i dues amb l'Aris. Roma serà un altre destí amb una particularitat, no tant per la ciutat sinó pel mateix equip: el conjunt romanista és un club de nova creació que jugarà directament tant la Lega italiana com l'Eurocup. També caldrà veure quin serà el paper de l'AS Mònaco, exclòs de l'Eurolliga i relegat a la tercera categoria francesa després dels seus problemes econòmics.
El director esportiu del Kids&Us Manresa, Biel Colominas, ha expressat primerament la satisfacció de tornar a jugar un torneig que serà "molt exigent amb el nou format. Hi ha projectes nous i projectes ambiciosos que entren a la competició. Nosaltres partirem de l'experiència de compaginar-ho amb l'ACB. Esperem fer-ho de la mateixa manera però que ens respecti més la salut". Colominas ha qualificat el sorteig com a "dur i amb uns rivals d'altíssim nivell. El Bahcesehir i el PAOK de Salònica són projectes d'un potencial econòmic increïble com es demostra amb les incorporacions que estan fent. El Mònaco està en una situació incerta després de sortir d'Eurolliga. També és incert el projecte de Roma. L'Ulm és un equip potent de la lliga alemanya. Potser semblant a nosaltres ja que canvia molt de jugadors. El Lietkbelis va també amb aquesta idea. I manca veure el Balkan que és un projecte nou a la competició i que s'haurà de veure en quina direcció va".
Pel que fa a la competició, l'Eurocup estrena format aquest any i passa a tenir 32 equips repartits en quatre grups de vuit. Els quatre primers classificats de cada grup passaran a la ronda de vuitens de final, que es disputarà en un play-off al millor de tres partits. Els quarts de final, les semifinals i la final seguiran aquest mateix sistema d'eliminatòries.