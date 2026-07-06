El Kids&Us Manresa inclou Kao i Eli Brooks al dret de tempteig

L'inici de juliol és quan els equips de la Lliga Endesa fan públics els noms dels jugadors que inclouen a la llista amb dret de tempteig. Es tracta d'una operació normalment econòmica amb l'objectiu d'obtenir un rendiment sobre jugadors que han acabat contracte i sobre els quals els clubs preveuen obtenir un rendiment en el futur. Altres cops, l'interès és més en la vessant esportiva ja que el club que ha comptat amb els serveis dels jugadors afectats poden retenir-lo si igualen l'oferta que hagin rebut.\r\n\r\nEl Kids&Us Manresa ha inclòs a la llista de jugadors sotmesos al dret de tempteig Eli Brooks i Akobundu Kaodirichi Ehiogu. Tots dos han abandonat ja l'entitat bagenca i ja han anunciat nou destí. El base ha tornat al Trier alemany, mentre que el pivot s'ha compromès amb el Cedevita eslovè. En cas que qualsevol dels dos jugadors volguessin tornar a l'ACB, ja sigui amb la temporada engegada o en cursos posteriors, el club que vulgui incorporar-los haurà de posar-se d'acord amb el Kids&Us Manresa. En canvi, altres jugadors com Retin Obasohan i Louis Olinde no formen part de la llista i son absolutament lliures per decidir el seu futur.\r\n