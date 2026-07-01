Kaodirichi Akobundu-Ehiogu no seguirà al Kids&Us Manresa

Cinc jugadors van acabar contracte amb el Kids&Us Manresa coincidint amb el 30 de juny. Un d'aquests jugadors és Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. I és el primer ha oficialitzat la seva marxa. En un comunicat, l'equip manresà ha comunicat que Kao no formarà part de la plantilla 2026-27 i que jugarà lluny del Nou Congost. El club li agraeix la seva professionalitat i li desitja sort en el seu futur professional.\r\n\r\nKao ha destacat per la seva intimidació en defensa i la seva espectacularitat a l'hora de fer esmaixades a una alçada considerable. Ha jugat els 34 partits de la lliga regular a l'ACB amb unes mitjanes de 4,8 punts, 2,4 rebots, 1,6 taps i 6,4 de valoració en 13'38" en pista. També ha jugat 19 partits a l'Eurocup.\r\n