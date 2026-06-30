El Kids&Us Manresa presenta Turion com a patrocinador tècnic

El Kids&Us Manresa ha presentat aquest dimarts al matí l'acord de patrocini amb la també manresana Turion perquè l'empresa tèxtil es converteixi en el proveïdor oficial del club per a les tres properes temporades. El vincle servirà per vestir tant els jugadors del primer equip com també els conjunts de l'estructura base.\r\n\r\nL'acord s'ha presentat a la seu que l'empresa té al polígon dels Dolors. Durant l'acte també s'han presentat els models de les samarretes que lluiran els jugadors del Kids&Us Manresa. La roda de premsa ha anat a càrrec del gerent de Turion, Enric Planas, i el seu homòleg del Bàsquet Manresa, Carles Sixto. Tots dos han mostrat la seva satisfacció per aquesta aliança amb clar caràcter local. El disseny s'ha treball conjuntament entre empresa, club i el nou patrocinador principal de l'entitat.\r\n\r\nTurion va néixer com a empresa familiar l'any 2020 després d'absorbir una firma amb quinze anys d'experiència en el sector, es va llançar oficialment el 2023 amb l'objectiu d'oferir un producte d'identitat pròpia i 100% personalitzable. L'empresa s'ha especialitzat en la fabricació d'equipaments per a clubs i marxandatge publicitari.\r\n