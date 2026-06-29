El Kids&Us Manresa fitxa Rodrigo Seone i el cedeix

El Kids&Us Manresa ha sorprès aquest dilluns anunciant el fitxatge del jugador gallec Rodrigo Seoane per a les properes dues temporades. La sorpresa no ho és tant pels dos anys de contracte ni pels 27 anys que ja ha complert el jugador sinó pel fet que la primera temporada la jugarà cedit en algun conjunt no especificat de Primera Federació.\r\n\r\nSeoane és un aler gallec que ha desenvolupat la major part de la seva carrera a la categoria de plata del bàsquet espanyol. Nascut a Ourense, com Diego Ocampo, coneix el tècnic ja que tots dos van coincidir al Tizona de Burgos on ha jugat les darreres quatre temporades. Apart de l'equip castellà, també ha militat al Marin Peixe i el Juaristi ISB de Primera Federació i el Navarra de Segona.\r\n