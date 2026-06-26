Ferran Bassas renova amb el Kids&Us Manresa fins el 2028

El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest divendres una de les notícies que més esperava la seva afició. Ferran Bassas seguirà sent un dels bases de l'equip les properes dues temporades després de renovar el seu contracte fins el 2028. El badaloní va arribar al Bages procedent del Morabanc Andorra i ben aviat va connectar tant amb els seus nous companys com amb la seva afició. Bassas va debutar amb la samarreta manresana contra el San Pablo Burgos i va fer el seu millor partit contra el Joventut. Davant el seu club de formació va anotar 16 punts, va repartir 8 assistències i va registrar un 22 de valoració.\r\n\r\nEl club manresà ha utilitzat les xarxes socials per anunciar la continuïtat de Bassas. En un vídeo penjat a la xarxa X es veu, en unes imatges en blanc i negre, com Bassas arriba amb el seu vehicle al Nou Congost on hi ha Pierre Oriola entrenant tot sol. De sobte, les imatges passen del blanc i negre al color amb l'entrada de Bassas al parquet. La cara del targarí també s'il·lumina al veure el seu company. Tots dos s'abracen i juguen. El vídeo acaba amb el lema Ferran Bassas 2028.\r\n\r\nAmb la renovació del base, el Kids&Us Manresa ja té deu jugadors amb contracte de cara al curs vinent. El mateix Bassas, Hugo Benítez i Lucas Beaufort en la posició de base, Lukasz Kolenda, Chibuzo Agbo, Agustín Ubal i Pablo Tamba a les posicions exteriors i Pierre Oriola, Marcis Steinbergs i Èric Vila com a homes interiors. A més, l'equip bagenc ja compta amb quatre jugadors de quota.\r\n\r\n\r\n\r\n🤜🤛 pic.twitter.com/Ll6rnp0qzs\r\n— Kids&Us Manresa (@BasquetManresa) June 26, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n