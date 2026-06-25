Èric Vila és el cinquè reforç del Kids&Us Manresa

El Kids&Us Manresa ha anunciat la cinquena cara nova de cara la temporada 2026-27. Èric Vila aterra al Nou Congost procedent del Gran Canaria amb qui ha jugat la darrera temporada. Abans, l'ala-pivot de 2,09 metres i 28 anys edat ha passat pel planter del Barça, tres universitats dels Estats Units d'Amèrica, el Bàsquet Girona i el Río Breogan. Signa per a les dues properes temporades.\r\n\r\nDestaca pel seu tir exterior, coneixement del joc i podrà aportar centímetres i envergadura a la pintura del Kids&Us Manresa. A la darrera temporada amb el Gran Canaria ha acreditat unes mitjanes de 3,1 punts, 1,6 rebots i 0,2 assistències.\r\n\r\nUn aspecte favorable a la contractació de Vila és la condició de jugador format localment. En aquests moments, el Kids&UsManresa en té quatre en nòmina que son els mínims que requereix l'ACB. Els altres tres son Agustín Ubal, Pablo Tamba i Pierre Oriola.\r\n