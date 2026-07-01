La Grada d'Animació reclama desencallar el nou pavelló abans del període electoral

La Grada d'Animació - Suporters del Bàsquet Manresa ha tornat a reclamar avenços en el projecte del nou pavelló esportiu de la ciutat. En un nou comunicat, titulat Manifest de la incredulitat II, el col·lectiu denuncia la manca d'informació sobre l'estat del projecte i exigeix que, abans de l'inici del període electoral, el futur equipament sigui "irreversible", amb decisions preses, terminis definits i compromisos concrets.
Denuncien mesos de silenci
Els Suporters recorden que ja han passat mesos des que es va anunciar el nou pavelló com "una necessitat compartida", però asseguren que, des d'aleshores, no s'han produït avenços visibles. "No hi ha informació clara. No hi ha calendari. No hi ha passos visibles. No hi ha res que permeti pensar que el projecte avança amb la determinació que mereix", afirmen.
El col·lectiu assegura que ha intentat obtenir informació parlant amb persones vinculades als diferents àmbits implicats, però denuncia que "la resposta és sempre la mateixa: ningú no sap res". Segons exposen, aquesta situació alimenta els dubtes sobre el futur del projecte. "Quan ningú no sap res durant massa temps, és inevitable preguntar-se què està passant", assenyalen.
"No sabem si és càlcul o incompetència"
En el comunicat, la Grada d'Animació planteja dues possibles explicacions per la manca de novetats. D'una banda, apunten que podria existir la voluntat d'ajornar el debat fins a un moment políticament més favorable. De l'altra, consideren encara més preocupant que ningú estigui liderant un projecte que qualifiquen d'imprescindible des de fa anys. "No sabem si és càlcul o incompetència. Però sabem què tenen en comú totes dues opcions: fan perdre temps a Manresa i al nostre territori. I ja n'hem perdut massa", asseguren.
També adverteixen que cada mes sense decisions allunya la construcció d'un equipament que consideren urgent per als clubs, les entitats esportives, les famílies, la ciutat, la comarca i el conjunt de la Catalunya Central.
Reclamen compromisos abans de les eleccions
Els Suporters remarquen que no exigeixen que el pavelló estigui construït abans de les properes eleccions, però sí que demanen que el projecte quedi definitivament encarrilat abans que comenci el període electoral. "Demanem una cosa molt més senzilla. Que abans que comenci el període electoral el projecte sigui irreversible. Que hi hagi decisions preses. Que hi hagi compromisos concrets. Que hi hagi terminis. Que hi hagi transparència", reclamen.
El manifest defensa que el nou pavelló "és una necessitat de ciutat, fins i tot de país" i sosté que no pot convertir-se en una promesa electoral ni dependre del calendari polític. "No és ni serà patrimoni de cap govern. Ni de cap partit. Ni de cap candidat. És i serà patrimoni de tots", afirmen.
El comunicat conclou assegurant que la incredulitat expressada mesos enrere "és encara més gran" perquè "el silenci també és una resposta", i insta els responsables del projecte a deixar d'oferir explicacions i començar a executar-lo: "Encara hi són a temps. No d'explicar-nos més coses. Sinó de començar a fer-les. Per la nostra gent. Pels nostres clubs. Per la nostra ciutat".