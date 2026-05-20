Manresa prem l'accelerador pel nou pavelló del Congost amb l'objectiu de licitar-lo al setembre

La construcció del futur pavelló del Congost ha fet aquest dimecres un pas polític i institucional important. El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha visitat Manresa per confirmar públicament el suport del Govern català al projecte del nou equipament esportiu, una infraestructura que ha de convertir-se en un dels grans projectes de ciutat dels pròxims anys i que, segons les primeres estimacions municipals, podria situar-se al voltant dels 30 milions d'euros d'inversió.
L'anunci suposa també la confirmació definitiva que l'Ajuntament abandona l'opció treballada durant els darrers dos anys d'ampliar i reformar l'actual Nou Congost. El govern municipal considera que les limitacions tècniques, logístiques i esportives d'aquella proposta feien inviable executar-la sense afectar greument l'activitat del Baxi Manresa i de la resta d'usuaris de la instal·lació.
La compareixença s'ha celebrat a la Delegació del Govern a la Catalunya Central amb la participació de la delegada del Govern, Elia Tortolero; el conseller Berni Álvarez; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Esports, Anjo Valentí. També hi han assistit representants del Baxi Manresa, del bàsquet femení i d'entitats esportives de la ciutat.
Un projecte "de país" per a la Catalunya Central
La delegada del Govern, Elia Tortolero, ha remarcat la importància territorial del futur pavelló i ha defensat que la infraestructura va més enllà de l'àmbit estrictament local. "És una molt bona notícia per tota la Catalunya Central", ha assegurat, destacant que disposar "d'equipaments esportius de primer ordre" contribueix a reforçar l'equilibri territorial i a generar oportunitats fora de l'àrea metropolitana.
En la mateixa línia, el conseller Berni Álvarez ha subratllat que el projecte compta amb una àmplia sintonia institucional i que les diferents administracions han coincidit en la necessitat d'impulsar una infraestructura d'aquestes característiques a Manresa. "La cosa positiva és que totes les administracions hem vist clar que fa falta un projecte com aquest", ha afirmat. "Quan tothom vol sumar, tot és una mica més fàcil".
El titular d'Esports ha explicat que la Generalitat no només participarà en el finançament directe del pavelló, sinó també en l'acompanyament econòmic de l'operació a través de l'Institut Català de Finances. Tot i que encara no s'han concretat xifres definitives, Álvarez ha assegurat que la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el Consejo Superior de Deportes treballen amb la voluntat d'assumir aportacions similars. "Les tres administracions estan molt alineades", ha insistit.
L'ampliació de l'actual pavelló queda descartada
Durant la compareixença, l'alcalde Marc Aloy ha explicat detalladament el canvi d'estratègia que ha dut el govern municipal a abandonar el projecte inicial de reforma i ampliació del Nou Congost. Segons ha recordat, aquella proposta responia inicialment a una qüestió de viabilitat econòmica i permetia aprofitar l'equipament existent. Amb el pas dels mesos, però, els estudis tècnics van evidenciar les dificultats d'executar les obres mantenint al mateix temps l'activitat esportiva habitual.
"Era l'estratègia que econòmicament podíem assumir", ha explicat Aloy, però el projecte presentava "una flaquesa" important: la impossibilitat de garantir alternatives adequades per al primer equip mentre duressin les obres. L'alcalde ha admès que les afectacions previstes van acabar sent molt superiors a les inicialment imaginades. "Allò que havia de ser uns mesos es convertia pràcticament en dues temporades", ha afirmat.
Aquest escenari ha acabat portant el consistori a apostar per un equipament completament nou, una decisió que incrementa considerablement el cost de la inversió però que permetrà evitar interferències amb la competició esportiva i garantir un espai adaptat als estàndards actuals.
Un pavelló pensat per al bàsquet… i per molt més
Tot i que el projecte neix principalment vinculat a les necessitats del Baxi Manresa i a la consolidació del club a l'elit del bàsquet estatal i europeu, tant la Generalitat com l'Ajuntament han insistit que el futur equipament tindrà un caràcter clarament polivalent. "Sense tenir un equip a l'ACB no tindríem la necessitat de fer un pavelló d'aquestes dimensions", ha afirmat Marc Aloy, que ha reivindicat el paper històric del club com un dels grans actius esportius i de projecció exterior de la ciutat.
L'alcalde ha recordat que el Bàsquet Manresa acumula ja 53 temporades a la màxima categoria estatal, un fet "insòlit" per a una ciutat de les dimensions de Manresa. "El bàsquet ens aporta molt, ens aporta una imatge molt positiva de la ciutat", ha defensat.
Tot i això, el nou pavelló també haurà d'acollir concerts, congressos, activitats culturals i esdeveniments socials de gran format. El conseller Berni Álvarez ha posat com a exemple altres grans instal·lacions esportives del país que combinen usos esportius i culturals i ha insistit que aquest tipus d'equipaments "han de servir per moltíssimes més activitats".
També ha remarcat que el projecte incorpora una dimensió territorial i social important. "És una instal·lació que ha de ser col·laborativa amb tot el territori", ha afirmat.
El projecte podria arribar als 30 milions d'euros
Tot i que cap de les administracions ha volgut concretar encara quina serà l'aportació exacta de cada institució, l'alcalde sí que ha avançat que el nou escenari econòmic serà molt diferent del que es plantejava amb la reforma de l'actual pavelló. Inicialment, l'ampliació del Nou Congost es movia en una forquilla d'entre 18 i 20 milions d'euros. Ara, però, l'Ajuntament treballa amb la previsió que un equipament completament nou pugui arribar als 30 milions.
"Estem parlant de molts diners per a una ciutat com Manresa", ha reconegut Aloy, que ha insistit que el projecte només és viable gràcies a la implicació conjunta de les diferents administracions. "Sols no ho podem fer", ha reiterat.
L'alcalde també ha destacat la tasca de coordinació institucional que està fent la Generalitat per articular les diferents vies de finançament i facilitar l'encaix econòmic del projecte.
La ciutat treballa ja en la nova ubicació
Un altre dels aspectes clau del projecte és la recerca dels terrenys on s'ubicarà el futur pavelló. Segons ha explicat l'alcalde, el consistori ja disposa d'una parcel·la d'uns 7.000 metres quadrats, però encara serà necessària una modificació urbanística del POUM per adaptar-hi el projecte.
Aloy ha avançat que el govern municipal treballa amb la voluntat d'aprovar aquesta modificació abans de l'estiu i de tenir preparada la licitació del projecte durant el setembre. "Ens agradaria tenir la licitació aprovada al setembre", ha explicat.
L'objectiu és adjudicar la redacció del projecte abans d'acabar aquest any i accelerar tant com sigui possible els tràmits posteriors. Tot i això, l'alcalde ha insistit en la complexitat administrativa d'una operació d'aquesta magnitud i ha evitat concretar terminis d'inici d'obres. "Pas a pas", ha resumit.
El futur del Nou Congost
La construcció del nou equipament permetrà també redefinir els usos de l'actual Nou Congost. El regidor d'Esports, Anjo Valentí, ha defensat que la ciutat "guanyarà molt" perquè el pavelló actual podrà continuar funcionant com a espai complementari per a altres disciplines esportives i ajudarà a descongestionar la manca d'espais que pateix Manresa.
Segons Valentí, el Nou Congost podria convertir-se en una mena de "pavelló de segona oportunitat" per absorbir entrenaments, competicions de base i activitats esportives diverses.
El regidor també ha posat en valor el consens polític assolit al voltant del projecte. En aquest sentit, ha recordat que el passat abril el ple municipal va aprovar una declaració institucional impulsada pel govern i avalada per la majoria dels grups municipals per donar suport al nou pavelló i reclamar la implicació de totes les administracions.
Un partit internacional al Congost
La compareixença també ha servit per recordar que el Nou Congost acollirà el pròxim 28 de juny un partit internacional entre les seleccions de Catalunya i Gran Bretanya. L'esdeveniment, organitzat conjuntament amb la Federació Catalana de Basquetbol, servirà també per reforçar el paper de Manresa com una de les capitals històriques del bàsquet català mentre que la ciutat continua treballant per fer realitat el futur gran pavelló esportiu del Congost.