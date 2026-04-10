El govern de Manresa proposa ubicar el nou pavelló al pàrquing de terra del Nou Congost

El govern municipal de Manresa ha fet un pas endavant en la definició del futur pavelló esportiu de la ciutat amb la proposta d'una nova ubicació dins la zona del Congost. L'anunci s'ha fet en una reunió convocada per l'alcalde amb tots els grups municipals, en què també s'ha confirmat el canvi d'estratègia cap a la construcció d'un nou equipament després de descartar definitivament la reforma de l'actual pavelló del Nou Congost.
Una nova parcel·la al costat del Nou Congost
L'element més destacat de la proposta és la ubicació escollida: una parcel·la de titularitat municipal situada a la mateixa zona esportiva del Congost, entre l'actual pavelló i l'estació transformadora d'Endesa. Es tracta d'un espai no urbanitzat que actualment funciona com a aparcament i que disposa de les dimensions necessàries -entre 7.000 i 8.000 metres quadrats- per acollir el nou pavelló.
Segons el govern, aquesta opció permet mantenir el nou equipament dins l'actual pol esportiu de la ciutat, un factor que ha estat valorat positivament pels grups municipals durant la trobada.
Canvis urbanístics necessaris
Per poder desenvolupar el projecte en aquesta ubicació, caldrà modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ja que el planejament vigent preveu l'obertura d'un carrer que travessaria la parcel·la per la meitat. El govern ha anunciat que iniciarà de manera immediata els tràmits per adaptar el planejament i fer viable la construcció del nou equipament.
Aquest procés urbanístic es desenvoluparà en paral·lel a la redacció del projecte del pavelló, amb l'objectiu d'agilitzar els terminis i avançar en la materialització de la infraestructura.
Suport institucional i recerca de finançament
El govern municipal ha traslladat el canvi d'estratègia al Govern de la Generalitat, que ha expressat la voluntat de mantenir el seu suport al projecte. Tot i això, l'Ajuntament continuarà treballant per trobar noves vies de finançament que permetin afrontar una inversió d'aquesta magnitud.
Pel que fa al projecte anterior de reforma i ampliació del pavelló actual, el consistori ha detallat que els treballs realitzats fins ara han tingut un cost de 108.000 euros. El govern està treballant en la resolució del contracte, tot i que destaca que part dels estudis elaborats serviran com a base per al nou projecte.