El nou microbús del Centre Històric de Manresa fa el primer recorregut abans d'entrar en servei

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest dijous sobre el terreny la nova línia L11 de transport públic urbà que recorrerà l'interior del Centre Històric. El nou microbús -de 17 places més espai per a cadira de rodes- entrarà en funcionament dilluns vinent i operarà durant sis mesos en fase de prova pilot. Representants del comerç i del veïnat han participat en un trajecte de demostració que ha servit per conèixer de primera mà el recorregut i les característiques del servei.
Una reivindicació històrica que es fa realitat
L'Ajuntament de Manresa ha fet aquest dijous el primer recorregut de demostració de la nova línia L11, el microbús que a partir del proper dilluns donarà servei al Centre Històric de la ciutat. La iniciativa, que es posarà en marxa inicialment com una prova pilot de sis mesos, vol donar resposta a una demanda llargament reclamada per comerciants, entitats i veïns d'aquest sector de la ciutat.
Abans de començar el trajecte, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha qualificat la jornada com "un dia important, un dia de joia, un dia que feia temps que esperàvem i que hem estat treballant molt per poder tenir aquest bus al centre històric".
Acompanyat per diversos membres del govern municipal, entre ells el regidor de Mobilitat, Carles Garcia Estany; la regidora de Comerç, Tània Infante, i el regidor del Centre Històric, Jesús Alonso, l'alcalde també ha volgut compartir el protagonisme de la jornada amb els representants del teixit comercial i veïnal que durant anys han defensat la necessitat d'aquest servei.
Segons ha explicat, la nova línia cobreix una necessitat especialment important en una zona amb una orografia complicada i amb una població envellida. "Hi viu gent gran, hi ha d'anar gent gran, i precisament no és plana. Per tant, hi ha una geografia que és complexa, i hi ha gent que té dificultats de moviment i que necessita un bus", ha afirmat.
Un recorregut pensat per connectar equipaments essencials
La demostració d'aquest dijous ha permès comprovar sobre el terreny el funcionament d'una línia que ha estat dissenyada conjuntament amb les associacions de comerciants del Centre Històric.
El recorregut connectarà alguns dels principals equipaments administratius, sanitaris i comercials de la ciutat. Entre altres punts, la línia tindrà parades a l'Ajuntament, els Jutjats, el CAP Barri Antic, l'Hospital de Sant Andreu, el Mercat de Puigmercadal o l'entorn de la Seu.
Aloy ha destacat que un dels objectius principals és facilitar les connexions amb la resta de la xarxa de transport urbà. En aquest sentit, ha remarcat que la línia permetrà que persones procedents d'altres barris puguin arribar amb autobús fins al centre de la ciutat i enllaçar després amb el microbús per accedir a equipaments situats dins del Centre Històric.
"És una línia que ens relliga diversos equipaments importants com l'Ajuntament, els Jutjats, el CAP de Sant Andreu i l'Hospital de Sant Andreu amb la plaça Sant Domènec i la zona del Passeig", ha explicat.
La nova L11 també facilitarà la connexió amb altres serveis de transport urbà i interurbà que operen a la ciutat, convertint-se en una peça més de la xarxa de mobilitat pública de Manresa.
Sis mesos per avaluar-ne el funcionament
El servei començarà a funcionar el pròxim dilluns 15 de juny i es mantindrà fins al 18 de desembre com a prova pilot. La línia funcionarà de dilluns a divendres entre les 7.30h i les 21.40h. Durant aquesta franja horària es realitzaran dinou expedicions diàries amb una freqüència de pas de 45 minuts.
El recorregut tindrà una longitud de 4,6 quilòmetres i inclourà les parades de plaça Infants, Puigmercadal, Bilbao, Casa Caritat, Sant Andreu, Museu del Barroc, la Seu, Jutjats, Plana de l'Om, Conservatori, Mossèn Vall-Valldaura, Nou de Valldaura, Bruc-Renaixença, Pompeu Fabra i Ajuntament.
Pel que fa als criteris d'avaluació, Garcia Estany ha explicat que el consistori no s'ha fixat una xifra concreta d'usuaris que determini la continuïtat del servei. "L'objectiu principal d'aquests sis mesos és que la línia funcioni i que la gent l'utilitzi. No ens hem marcat un objectiu, un número específic, sinó que volem que hi pugi la gent", ha assenyalat.
El regidor ha remarcat que precisament el caràcter pilot del projecte permetrà introduir ajustos si es detecten aspectes millorables durant el període de proves. "La idea és que sigui una línia que funcioni i que ho vegin com una opció més per apropar-se al Centre Històric i poder-se moure amb transport públic", ha afegit.
El suport del comerç i del veïnat
La presentació ha comptat amb la participació de representants del comerç i dels veïns del Centre Històric, que han expressat la seva satisfacció per la posada en marxa d'una reivindicació que s'arrossega des de fa anys.
En representació dels comerciants, Josep Tobeña ha agraït la feina feta per l'Ajuntament i especialment per l'àrea de Mobilitat. "És una reivindicació que fa molts anys que la demanem", ha afirmat.
Tobeña ha defensat la necessitat del servei per garantir la vitalitat comercial de la zona. "Un centre històric o una zona peatonal que no és accessible amb un transport públic no funciona", ha assegurat.
El representant dels comerciants ha expressat l'esperança que la nova línia contribueixi a millorar el conjunt del barri i ha valorat positivament que finalment s'hagi materialitzat una demanda compartida durant anys.
També la veïna i botiguera Carme Alarcón ha mostrat la seva satisfacció. "Fa molts anys que com a veïna i botiguera d'aquí al barri això ho reivindicàvem perquè dèiem que era impossible un Centre Històric com tenim a Manresa que no pots accedir amb cotxe privat i que no hi hagués transport públic", ha manifestat.
Per a Alarcón, la posada en marxa del microbús representa un dels avenços més importants que ha viscut el barri en els darrers anys. "Això és el millor que ens ha passat en molts anys", ha afirmat.
La veïna també ha relacionat les dificultats de mobilitat amb els problemes comercials que ha patit la zona. Segons ha explicat, la configuració del Centre Històric, amb nombrosos desnivells, dificulta els desplaçaments a peu i ha condicionat l'activitat econòmica. Per aquest motiu, confia que la nova línia contribueixi a revitalitzar el barri i afavoreixi l'arribada de clients als establiments.
Un projecte integrat en les polítiques de mobilitat i revitalització urbana
Durant la seva intervenció, l'alcalde ha situat la nova línia dins d'un conjunt més ampli de polítiques municipals relacionades amb la mobilitat i amb la revitalització del Centre Històric.
Aloy ha defensat les actuacions impulsades els darrers anys en matèria de transport públic i ha assegurat que aquestes han contribuït a incrementar significativament el nombre d'usuaris del bus urbà.
També ha fet referència a la implantació de la tarifa plana als aparcaments municipals de la plaça de la Reforma i de Quatre Cantons, una mesura que, segons ha indicat, està incrementant l'ús d'aquests equipaments i afavorint les visites al centre de la ciutat.
L'alcalde igualment ha esmentat altres iniciatives relacionades amb la mobilitat sostenible, com el servei de bicicletes elèctriques compartides Baik o la recent regulació dels vehicles de mobilitat personal.
En aquest context, ha considerat que la posada en marxa del microbús és una mostra de la voluntat municipal de donar resposta a reivindicacions històriques. "Demostrem que el govern escolta, el govern treballa, el govern estudia, i el govern pressuposta i tira endavant accions", ha afirmat.
Microbusos adaptats i una inversió de més de 170.000 euros
La nova línia estarà operada per Bus Manresa mitjançant microbusos Mercedes Sprinter adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. El vehicle principal disposarà de 17 places assegudes i espai per a una cadira de rodes, mentre que el vehicle de reserva podrà transportar 14 passatgers asseguts i una cadira de rodes.
Tot i que inicialment s'havia estudiat la possibilitat d'incorporar vehicles elèctrics, la prova pilot es farà amb microbusos de combustible convencional. Segons ha explicat l'alcalde, la decisió respon a la impossibilitat de disposar d'un vehicle elèctric adequat per a un lloguer temporal.
"El que interessa ara en aquests moments és veure si la línia ens funciona, si hi haurà usuaris que la faran servir", ha indicat. Tot i això, ha reiterat que la voluntat municipal és que, en cas que el servei es consolidi, es pugui adquirir en el futur un microbús elèctric.
La prova pilot tindrà un cost total de 170.882,80 euros. La meitat del finançament prové de la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris, mentre que l'altra meitat serà assumida per l'Ajuntament de Manresa.
A partir de dilluns, el Centre Històric comptarà finalment amb una línia pròpia de transport públic, una demanda llargament reclamada que ara afronta sis mesos de prova per demostrar la seva utilitat i consolidar-se com un servei permanent per al barri.