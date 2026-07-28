Castellbell i el Vilar cedeix els terrenys perquè la Generalitat impulsi l'ampliació del CAP

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha completat el darrer tràmit administratiu per cedir al Servei Català de la Salut els terrenys on s'ha de construir l'ampliació del Centre d'Atenció Primària (CAP). La formalització de la cessió permetrà que la Generalitat pugui començar a desenvolupar el projecte d'un equipament llargament reivindicat pel municipi.
La cessió, que es farà efectiva els pròxims dies, transfereix la titularitat de la finca al Departament de Salut perquè pugui impulsar l'ampliació de l'actual CAP. Els terrenys corresponen a una parcel·la de 1.066 metres quadrats situada al costat del centre sanitari, al carrer Rosa d'Abril, després d'haver-ne regularitzat la situació cadastral i registral.
El solar manté la qualificació urbanística d'equipament comunitari destinat a ús sanitari, fet que permet executar-hi el futur projecte assistencial.
Salut tindrà cinc anys per executar l'ampliació
L'acord estableix que el Servei Català de la Salut haurà de destinar els terrenys a la construcció de l'ampliació del CAP en un termini màxim de cinc anys. Un cop construït el nou equipament, l'ús sanitari s'haurà de mantenir durant almenys trenta anys. En cas que aquest compromís no es complís, la finca revertiria automàticament a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar.
Des del consistori assenyalen que aquesta cessió representa un pas determinant perquè el Departament de Salut pugui avançar en la planificació i execució d'un projecte destinat a ampliar les instal·lacions actuals i adaptar-les a les necessitats assistencials presents i futures del municipi.
L'Ajuntament destaca que ha completat el compromís adquirit
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha subratllat la importància del tràmit administratiu culminat. "Amb aquest darrer tràmit l'Ajuntament compleix el compromís adquirit amb el Departament de Salut i amb la ciutadania. Ara correspon al Servei Català de la Salut continuar amb el desenvolupament del projecte perquè el municipi pugui disposar d'un CAP més ampli, modern i preparat per donar resposta al creixement de la població", ha afirmat.
La cessió dels terrenys posa fi als tràmits municipals necessaris perquè la Generalitat pugui començar a impulsar una actuació que el municipi espera des de fa anys.