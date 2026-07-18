Castellbell busca a les càmeres els autors de les defecacions que han col·lapsat la piscina

Les piscines municipals de Castellbell i el Vilar han hagut de tancar parcialment o totalment fins a quatre dies aquesta setmana després de detectar-se diverses defecacions a l'aigua. L'Ajuntament assegura que ha aplicat els protocols sanitaris en cada incidència i ha ordenat revisar les imatges de les càmeres per identificar els responsables dels actes incívics.
Quatre incidències en cinc dies
Les piscines municipals de Castellbell i el Vilar han registrat aquesta setmana diversos episodis que han obligat a tancar parcialment o totalment les instal·lacions. En quatre dels cinc primers dies de la setmana s'han detectat defecacions en alguna de les tres piscines del recinte, fet que ha comportat l'activació dels protocols sanitaris establerts per garantir la seguretat dels banyistes.
Cada vegada que es produeix una incidència d'aquest tipus, la normativa obliga a clausurar temporalment la piscina afectada fins que l'aigua torna a complir tots els requisits sanitaris.
La situació ha coincidit amb uns dies de temperatures elevades i una gran afluència d'usuaris, fet que ha provocat malestar entre els banyistes, especialment entre les famílies i els abonats de temporada.
El consistori defensa l'actuació municipal
Davant la reiteració dels episodis, l'Ajuntament ha remarcat que és "una víctima més" dels actes incívics i no el responsable de la situació. El govern municipal defensa que el servei funciona amb normalitat i que, en cada incidència, s'han aplicat de manera estricta els protocols de salut pública per garantir la qualitat de l'aigua.
El consistori també rebutja que es destinin recursos públics a compensar econòmicament les conseqüències d'aquest tipus de comportaments i considera que el focus s'ha de situar en la identificació i sanció dels responsables.
Revisió de les càmeres i denúncia als Mossos
Per intentar aclarir els fets, l'Ajuntament ha donat instruccions a l'empresa de seguretat perquè revisi amb caràcter d'urgència les imatges enregistrades aquest divendres entre les 15.40 i les 15.45 hores a l'angle inferior dret de la piscina gran.
L'objectiu és identificar els autors dels darrers actes incívics, avaluar-ne l'abast i presentar la corresponent denúncia davant dels Mossos d'Esquadra.
El PSC portarà la qüestió al ple
Paral·lelament, el grup municipal del PSC, a l'oposició, ha anunciat que presentarà una moció al pròxim ple perquè es debatin mesures encaminades a evitar que aquests episodis es tornin a repetir.
Entre els usuaris també hi ha preocupació per la situació dels abonats de temporada, que s'han vist afectats pels tancaments temporals de les instal·lacions durant diversos dies consecutius.