Castellbell rebrà 360.000 euros de la Generalitat per renovar els vestidors del camp de futbol

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar disposarà d'una subvenció nominativa de 360.000 euros de la Generalitat de Catalunya per renovar de manera integral els vestidors del camp de futbol. La partida s'ha incorporat als pressupostos de la Generalitat per al 2026 i permetrà modernitzar unes instal·lacions que havien quedat obsoletes, a més de millorar-ne l'eficiència energètica.
Renovació integral dels vestidors
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha valorat positivament l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026, que inclouen una subvenció nominativa de 360.000 euros destinada a la renovació integral dels vestidors del camp de futbol municipal.
Segons el consistori, l'actuació era prioritària perquè les instal·lacions actuals havien quedat obsoletes i necessitaven una reforma completa. El projecte preveu renovar els espais i incorporar millores que permetin reduir el consum energètic.
Entre les actuacions previstes hi ha la connexió dels nous sistemes de climatització i d'escalfament de l'aigua amb el parc fotovoltaic instal·lat recentment a la coberta del camp de futbol, una actuació que es va executar amb finançament de la Diputació de Barcelona.
A més, la Generalitat assumirà la millora dels tancaments i de la coberta dels vestidors amb l'objectiu d'incrementar-ne l'eficiència energètica.
Una segona fase per al poliesportiu
Paral·lelament, l'Ajuntament treballa en la definició del projecte per renovar els vestidors del poliesportiu municipal. Aquesta actuació es planteja com una segona fase de les millores en els equipaments esportius del municipi.
També es renovarà la gespa del camp de futbol
Les inversions al camp de futbol es completaran pròximament amb la renovació de la gespa artificial, que serà substituïda per una superfície de darrera generació.
El projecte també inclou la renovació de les porteries i dels banderins de córner, la revisió del sistema de reg, la reutilització d'una part de la gespa retirada per millorar la zona d'escalfament dels jugadors, la instal·lació d'un nou marcador electrònic i diverses tasques de manteniment de les instal·lacions esportives.