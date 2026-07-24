Susana Tapia deixa el lideratge del PSC de Moià i no optarà a la reelecció el 2027

La regidora de Moià Susana Tapia no repetirà com a candidata del PSC a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. Així ho ha comunicat a l'assemblea de l'Agrupació dels Socialistes del Moianès, on ha anunciat la seva decisió de posar fi a la seva etapa al capdavant de la candidatura després de vuit anys com a representant municipal.
Tapia posa punt final a vuit anys com a regidora
Segons ha explicat el PSC, Tapia considera que la seva tasca com a regidora "ha arribat al seu final" i ha decidit "fer un pas al costat". Tot i deixar el lideratge de la candidatura, la formació assenyala que continuarà vinculada al projecte socialista des d'una altra posició.
La dirigent socialista va encapçalar la candidatura des de les eleccions municipals de 2019, uns comicis en què el PSC va recuperar la representació al consistori de Moià.
L'Agrupació dels Socialistes del Moianès ha destacat "l'atreviment i el compromís" de Tapia durant aquests anys, una tasca que considera rellevant tant per al municipi com per a la comarca i per a la mateixa organització política.
El PSC anunciarà aviat el relleu
La formació ha avançat que en les properes setmanes farà públic el nom del nou candidat o candidata que encapçalarà la candidatura socialista a Moià en les eleccions municipals de 2027.
Juntament amb aquest relleu, l'Agrupació dels Socialistes del Moianès presentarà també el projecte amb què concorrerà als comicis municipals.