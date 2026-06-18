El PSC ratifica David Vargas com a alcaldable d'Artés i impulsa una candidatura oberta

El Consell Nacional del PSC ha ratificat oficialment David Vargas Márquez com a candidat a l'alcaldia d'Artés per a les eleccions municipals de 2027. La designació dona el tret de sortida a un nou projecte polític que es presentarà sota el nom de Totes Som Artés.
El PSC avala la candidatura de David Vargas
La ratificació s'ha produït aquest dissabte durant la reunió del Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya a Barcelona. Segons el PSC, aquest aval reconeix la feina desenvolupada durant els darrers anys i obre una nova etapa amb la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent.
Vargas ha anunciat que treballarà per construir una candidatura de caràcter "ampli, plural i progressista", amb la voluntat d'incorporar persones procedents de "diferents àmbits" de la vida social, cultural, esportiva i econòmica del municipi.
Una plataforma més enllà de les sigles
El projecte es presentarà sota el nom de Totes Som Artés i es defineix com un espai obert que pretén anar més enllà de les sigles tradicionals dels partits polítics.
Segons ha explicat el mateix Vargas, l'objectiu és configurar una candidatura "àmplia, transversal i municipalista" que representi la diversitat del poble i situï les persones al centre de l'acció política.
La plataforma defensa una manera de fer política "basada en el diàleg, la proximitat, la participació ciutadana i la recerca de consensos" per afrontar els principals reptes del municipi.
Habitatge, serveis i cohesió social
Entre les prioritats que el projecte assenyala hi ha la promoció de l'habitatge assequible per a joves i gent gran, la millora dels serveis públics, el suport a les entitats locals, la dinamització econòmica i comercial, així com les polítiques de sostenibilitat i mobilitat.
Vargas ha assegurat que la candidatura neix amb la voluntat de "sumar, escoltar i construir des de la pluralitat" i d'incorporar persones compromeses amb el futur d'Artés, independentment de la seva trajectòria política.