Sònia Hernández repetirà com a cap de llista del PSC a Navarcles el 2027

Sònia Hernández tornarà a encapçalar la candidatura del PSC a Navarcles a les eleccions municipals de l'any vinent. La regidora socialista, que ha exercit a l'oposició durant els darrers dos mandats, ha estat ratificada aquest dilluns pel Consell Nacional del partit després de la proposta de la Federació XI.
Ratificada per al proper cicle electoral
L'actual representant del PSC a l'Ajuntament de Navarcles repetirà com a cap de llista en els comicis municipals previstos per a l'any 2027. Hernández ha estat l'única regidora socialista durant aquest mandat i, segons el partit, la feina desenvolupada i el coneixement que té tant de la gestió municipal com de la realitat del municipi han estat factors determinants per tornar-la a proposar.
La candidatura va rebre dijous passat el suport de l'executiva i del consell de la Federació XI del PSC, que agrupa les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès. Aquest dilluns, el Consell Nacional del partit n'ha formalitzat la ratificació.
Objectiu: ampliar la representació municipal
Amb la designació ja confirmada, el PSC de Navarcles inicia ara el procés de confecció de la candidatura amb vista a les properes eleccions. La voluntat és presentar una llista àmplia i representativa que permeti incrementar la presència socialista al consistori.
El partit aspira a ampliar notablement la seva representació municipal i a convertir-se en una peça rellevant en la configuració del futur equip de govern que surti de les urnes.
Arrelada al municipi i amb experiència institucional
Sònia Hernández té 59 anys i acumula més de tres dècades de residència a Navarcles. Aquesta vinculació amb el municipi li ha permès conèixer de prop la realitat local i participar en diverses entitats del poble.
En l'àmbit polític, ha estat regidora a l'oposició durant dos mandats consecutius, una experiència que, segons destaca el PSC, li ha proporcionat un ampli coneixement del funcionament de l'administració local, així com de les necessitats i mancances existents en matèria d'infraestructures, equipaments i serveis.
Participació orgànica al partit
A més de la seva tasca municipal, Hernández forma part de l'executiva de la Federació XI del PSC i participa en diverses comissions internes de la formació.
Des del partit consideren que aquesta experiència institucional i orgànica ha de contribuir a l'elaboració d'un programa electoral ambiciós per al proper mandat, amb l'objectiu de formar part del futur govern municipal de Navarcles.