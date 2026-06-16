Montserrat Noguera serà la cap de llista del PSC a Monistrol de Montserrat

Montserrat Noguera encapçalarà la candidatura del PSC a Monistrol de Montserrat en les pròximes eleccions municipals. La seva designació ha estat proposada per l'executiva de la Federació XI del PSC i ratificada aquest cap de setmana pel Consell Nacional del partit, reunit a Terrassa.
Noguera és actualment l'única representant socialista a l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat, on exerceix tasques d'oposició i seguiment de l'acció de govern municipal.
Trajectòria professional i sindical
Nascuda a Monistrol de Montserrat fa 54 anys, Noguera ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional en una empresa del sector de l'automoció, on treballa des de fa tres dècades.
En l'àmbit sindical, ha estat delegada de personal en representació de la UGT i ha presidit durant quinze anys el comitè d'empresa, participant en processos de negociació col·lectiva i en la definició d'estratègies d'acció sindical.
Presència al PSC i al consistori
A nivell polític, forma part de l'executiva de la Federació XI del PSC, que agrupa les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès. Al consistori monistrolenc, la regidora socialista assegura les funcions de control i fiscalització del govern municipal i presenta propostes en diferents àmbits de la gestió local.
Preparació de la candidatura
Segons ha informat el PSC, Noguera ja ha iniciat els treballs per confeccionar l'equip que l'acompanyarà a la candidatura i per elaborar el programa electoral amb què la formació concorrerà als comicis.
Els socialistes assenyalen que l'objectiu és ampliar la representació actual al consistori i incrementar el seu pes en la configuració del futur govern municipal. El partit defensa que Monistrol de Montserrat afronta reptes que requereixen nous projectes i plantejaments de gestió per impulsar el desenvolupament del municipi.