El Consell Comarcal del Bages reclama trens semidirectes i presentarà al·legacions al Plater

El ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat aquest dilluns dues mocions sobre qüestions estratègiques per al futur de la comarca: reclamar la recuperació dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona abans del 2030 i presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater). La primera proposta ha rebut el suport unànime de tots els grups, mentre que la segona s'ha aprovat amb els vots favorables de la majoria i l'abstenció de Gent fent Poble de Sant Fruitós (GfP).
Reclamen recuperar els semidirectes abans del 2030
La primera de les mocions insta la Generalitat, Renfe i Adif a recuperar de manera immediata els trens semidirectes entre Manresa i Barcelona per millorar la connexió ferroviària del Bages amb l'àrea metropolitana.
El Consell Comarcal recorda que aquest servei ja va funcionar entre els anys 2014 i 2022, amb sis circulacions diàries —tres per sentit—, reduint els temps de trajecte en hores punta. Tot i que el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 preveu la recuperació d'aquests serveis, el ple considera que no és acceptable ajornar la mesura fins al final del període de planificació i demana que s'executi entre els anys 2027 i 2030.
La moció també reclama una prova pilot de serveis semidirectes a la línia R4 nord, un pla específic per millorar la fiabilitat del servei amb actuacions sobre el manteniment, la senyalització, la catenària, la gestió d'incidències i la puntualitat, així com l'acceleració de les infraestructures necessàries per reduir els temps de viatge.
Segons el Consell Comarcal, una millor connexió ferroviària és imprescindible per reduir la dependència del vehicle privat, facilitar els desplaçaments per motius laborals i d'estudis, reforçar la competitivitat econòmica del Bages i avançar cap a una mobilitat més sostenible.
Al·legacions al Plater
El ple també ha aprovat una moció per defensar una transició energètica més planificada i adaptada a les característiques del territori i per presentar al·legacions al Plater durant el període d'exposició pública.
El text aposta per un desplegament de les energies renovables que prioritzi els espais ja transformats, impulsi les comunitats energètiques locals, protegeixi el sòl agrari i garanteixi un repartiment més equilibrat dels costos i beneficis de la transició energètica.
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal vol incorporar a les al·legacions les demandes expressades pels municipis del Bages, molts dels quals han manifestat la seva preocupació pel plantejament actual del pla.
La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups comarcals i l'abstenció de GfP.