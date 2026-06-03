Manresa obre l'Oficina del Pla de Barris per impulsar la transformació del Centre Històric

Manresa fa un nou pas en el desplegament del Pla de Barris 2026-2030 amb l'obertura aquest dijous de l'Oficina Local del Pla de Barris (OLPB), un nou servei municipal que centralitzarà tota la informació, gestió i acompanyament relacionats amb les actuacions previstes al Centre Històric. L'espai, ubicat al carrer Santa Llúcia número 21, a l'antic local de la Penya Blanc-i-Blava, davant de les dependències de Forum, neix amb la voluntat d'esdevenir una eina de proximitat per acostar el projecte als veïns i facilitar especialment els tràmits vinculats als ajuts de rehabilitació d'habitatges.
L'oficina serà gestionada per l'empresa municipal d'habitatge Forum i tindrà un paper central en el desenvolupament del pla impulsat conjuntament per l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Diputació de Barcelona. El projecte global mobilitzarà 25 milions d'euros durant els propers cinc anys amb l'objectiu de transformar urbanísticament, socialment i ambientalment el Centre Històric de la ciutat.
Una oficina de proximitat per al veïnat
L'acte oficial d'obertura de l'Oficina Local del Pla de Barris s'ha celebrat aquest dimecres al migdia amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, representants de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, regidors del govern municipal, portaveus dels grups polítics i tècnics municipals implicats en el desplegament del projecte.
Durant la inauguració, l'alcalde ha subratllat la importància de disposar d'un espai físic específic dedicat exclusivament al Pla de Barris. Segons ha explicat, l'oficina permetrà "acostar el Pla de Barris als veïns i veïnes del Centre Històric, als comerciants, a les comunitats de propietaris i a la ciutadania en general".
Aloy ha remarcat que aquest nou servei facilitarà especialment totes les gestions relacionades amb els ajuts a la rehabilitació i oferirà suport tècnic i administratiu a les persones interessades. "En aquesta fase inicial serà especialment important tot allò que tingui a veure amb la rehabilitació d'habitatges", ha destacat.
L'oficina ocupa un espai d'uns 50 metres quadrats i funcionarà com una mena de "finestreta única" des d'on es coordinaran les diferents actuacions vinculades al Pla de Barris. La seva funció anirà molt més enllà de l'atenció administrativa convencional, ja que el model plantejat aposta per una oficina activa, amb capacitat de sortir al territori i treballar directament amb el teixit veïnal i associatiu.
Tres grans àmbits de treball
L'Oficina Local del Pla de Barris estructurarà la seva feina en tres grans àmbits d'actuació: informació i comunicació, gestió dels ajuts i suport tècnic i jurídic.
Pel que fa a la comunicació, l'objectiu és que l'oficina actuï de manera proactiva i no es limiti a esperar consultes dels ciutadans. Això implicarà tasques de prospecció, difusió i contacte directe amb propietaris, comunitats de veïns, comerciants, promotors i entitats del barri.
La idea és que qualsevol persona que tingui dubtes o vulgui informació sobre les actuacions previstes pugui trobar en aquest espai una referència clara i accessible.
El segon gran eix serà la gestió dels ajuts a la rehabilitació. Des de l'oficina es tramitaran les convocatòries d'ajuts previstes dins del Pla de Barris, especialment les vinculades a la rehabilitació d'edificis i habitatges del Centre Històric.
Aquest acompanyament inclourà tot el procés administratiu: des de la informació inicial fins a la presentació de sol·licituds, el seguiment de les obres i la justificació final de les actuacions subvencionades.
La tercera pota serà el suport tècnic i jurídic. L'equip de l'oficina oferirà assessorament previ als propietaris i comunitats, orientació sobre contractació d'obres i serveis tècnics, revisió de projectes i suport en processos interns de les comunitats de veïns.
Aquest últim aspecte es considera especialment important en un entorn com el Centre Històric, on molts edificis presenten una elevada complexitat constructiva i social i on sovint les comunitats tenen dificultats per impulsar processos de rehabilitació.
Un pressupost de gairebé un milió d'euros
La creació i funcionament de l'Oficina Local del Pla de Barris durant els cinc anys de vigència del programa tindrà un cost de 965.429 euros. Inicialment estava previst que aquest import fos assumit a parts iguals entre l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya. Finalment, però, la Diputació de Barcelona assumirà íntegrament la part corresponent al consistori manresà a través d'una subvenció específica destinada al desplegament del Pla de Barris.
Aquest suport econòmic permetrà garantir el funcionament estable de l'oficina durant tot el període d'execució del programa i consolidar un equip tècnic especialitzat per donar resposta a les necessitats del projecte.
Un pla de 25 milions per al Centre Històric
L'obertura de l'oficina representa només una peça d'un projecte molt més ampli. Manresa és un dels vint municipis seleccionats per participar en la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 impulsada per la Generalitat de Catalunya.
La candidatura presentada per l'Ajuntament va ser escollida entre un total de 83 propostes presentades arreu del país, un fet que el govern municipal considera un reconeixement a la feina feta durant els darrers anys al Centre Històric.
El projecte global preveu una inversió de 25 milions d'euros per impulsar una regeneració urbana, ecològica i social del nucli antic. La meitat del pressupost, uns 12,5 milions, es destinaran específicament a actuacions relacionades amb l'habitatge.
L'àmbit d'actuació inclou diferents illes i carrers del Centre Històric, una zona considerada estratègica tant pel seu valor patrimonial com pel seu pes simbòlic dins la ciutat.
Des de fa anys, la revitalització del nucli antic és una de les principals prioritats de l'acció municipal, especialment davant els problemes de degradació urbanística, envelliment del parc d'habitatges i vulnerabilitat social que afecten diversos sectors del barri.
Habitatge, espai públic i cohesió social
El Pla de Barris de Manresa s'articula al voltant de tres grans línies estratègiques que busquen actuar simultàniament sobre les principals problemàtiques detectades al Centre Històric.
La primera és la intervenció en habitatge. El consistori considera que garantir habitatges dignes i rehabilitats és imprescindible per consolidar població, afavorir l'estabilitat residencial i fomentar la implicació dels veïns en la vida comunitària.
La segona línia és la descentralització dels projectes i equipaments d'acció comunitària. L'objectiu és reforçar la cohesió social i crear una xarxa comunitària més sòlida capaç de donar resposta a les necessitats socials del barri.
El tercer eix és la millora de l'espai públic. El Pla preveu actuacions urbanístiques per renovar carrers, places i espais comunitaris amb la voluntat de millorar la qualitat de vida, generar entorns més agradables i atraure activitat econòmica i social al barri.
L'Ajuntament defensa que aquestes tres dimensions -habitatge, comunitat i espai públic- han de treballar de manera coordinada i complementària per aconseguir una transformació real i duradora del Centre Històric.
Una nova etapa per al nucli antic
Amb l'obertura de l'Oficina Local del Pla de Barris, el govern municipal vol començar a fer visible sobre el terreny el desplegament d'un dels projectes més importants dels darrers anys a Manresa.
La voluntat és que l'oficina esdevingui un espai de referència permanent per als veïns i un instrument útil per facilitar la participació ciutadana en el procés de transformació del barri.
Els propers mesos hauran de servir per començar a concretar les primeres convocatòries d'ajuts i les primeres actuacions visibles d'un projecte que aspira a redefinir el futur urbanístic i social del cor antic de Manresa.