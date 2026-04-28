Èxit d'assistència a la presentació del Pla de Barris del Centre Històric de Manresa

Més de 200 persones han assistit aquest dimarts a l'Anònima de Manresa a la presentació pública del Pla de Barris del Centre Històric, un projecte que mobilitzarà 25 milions d'euros en els pròxims anys. L'acte ha servit per exposar a la ciutadania els principals eixos d'actuació després que la proposta manresana hagi estat seleccionada per la Generalitat, i ha combinat explicacions institucionals amb un espai de debat obert i informal amb els assistents.
L'Anònima s'omple per conèixer el futur del Centre Històric
L'edifici de l'Anònima ha estat l'escenari d'una presentació que ha despertat un notable interès ciutadà. Amb més de 200 persones assistents, l'acte ha evidenciat l'expectació que genera el desplegament del Pla de Barris al Centre Històric, una de les zones que concentra més reptes urbanístics i socials de la ciutat.
La sessió ha comptat amb les intervencions de l'alcalde, Marc Aloy, i dels regidors Jesús Alonso, Mariana Romero i Mariona Homs, cadascun dels quals ha abordat una de les tres grans branques del projecte. Un cop finalitzades les exposicions, els representants municipals han respost preguntes del públic en un ambient participatiu que s'ha allargat durant un piscolabis posterior.
Aloy reivindica una "oportunitat històrica" per al barri
En la seva intervenció, l'alcalde Marc Aloy ha situat el Pla de Barris en el context de les grans transformacions urbanes del Centre Històric i ha subratllat la importància del moment actual: "Estem davant d'una oportunitat històrica i real per reactivar el Centre Històric".
Aloy ha recordat que Manresa ja va ser beneficiària del primer Pla de Barris l'any 2004, una iniciativa que va permetre actuar en espais com la plaça Major o la plaça Montserrat i transformar equipaments i carrers. "Ens va permetre transformar parts importants del Centre Històric i injectar 16 milions d'euros", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha remarcat que el nou pla arriba després de molts anys d'espera: "Ara estem davant d'un nou Pla de Barris que s'ha fet esperar molt, que feia molts anys que desitjàvem".
Un projecte que forma part d'una estratègia més àmplia
L'alcalde ha volgut deixar clar que el Pla de Barris no és una actuació aïllada, sinó que s'inscriu en una estratègia global de revitalització del Centre Històric. "El Pla de Barris no és l'únic projecte, en realitat és una estratègia global de generar nova activitat al Centre Històric", ha afirmat.
En aquest marc, ha enumerat diverses actuacions recents i en marxa, com el Museu del Barroc, la transformació de l'Anònima o projectes com el nou arxiu municipal, la nova seu de la Generalitat o la recuperació del convent de les Caputxines. També ha esmentat la futura transformació de la Fàbrica Nova com a element clau per atraure activitat i població jove.
També s'ha referit als habitatges: "Si som capaços de revertir la situació en els habitatges, d'omplir-los de vida, segur que omplirem de vida el Centre Històric", ha conclòs.
Tres grans eixos per transformar el barri
El Pla de Barris del Centre Històric de Manresa s'estructura en tres grans àmbits d'actuació: la transformació física, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària.
El primer concentra la major part de la inversió, amb actuacions en habitatges, equipaments i espai públic. El segon incorpora mesures per adaptar el barri als reptes climàtics i millorar la sostenibilitat urbana. El tercer inclou programes socials i comunitaris per reforçar la cohesió i millorar la qualitat de vida del veïnat.
Aloy ha insistit en la necessitat d'equilibrar aquests tres àmbits: "No podríem posar tots els ous en un cistell, sinó que els hem de repartir en aquests tres eixos".
Una inversió de 25 milions d'euros en cinc anys
El projecte preveu una inversió total de 25 milions d'euros, amb una aportació del 50% per part de la Generalitat i la resta a càrrec de l'Ajuntament. D'aquesta quantitat, una part molt significativa es destinarà a polítiques d'habitatge.
En concret, el pla inclou la rehabilitació d'habitatges, tant públics com privats, amb l'objectiu de millorar les condicions del parc residencial i afavorir l'estabilitat del veïnat.
Un projecte seleccionat entre 83 candidatures
La proposta de Manresa ha estat una de les 20 escollides en la primera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat, a la qual es van presentar un total de 83 projectes.
Aloy ha posat en valor aquest fet, destacant la feina tècnica feta des de l'Ajuntament en un termini molt ajustat: "En un mes i mig vam presentar un bon projecte que va ser dels 20 seleccionats". El conjunt de projectes seleccionats suma una inversió global de més de 400 milions d'euros arreu de Catalunya.
Un Centre Històric amb reptes i potencial
Durant la seva intervenció, l'alcalde també ha fet una reflexió sobre les particularitats del Centre Històric de Manresa, assenyalant factors com l'envelliment del parc d'habitatges, la complexitat social o la seva situació urbana.
Tot i això, ha reivindicat el seu valor simbòlic: "El Centre Històric és l'origen fundacional de la ciutat, ens genera un sentiment de pertinença i d'orgull". En aquest sentit, ha defensat la necessitat de revitalitzar-lo sense perdre aquesta identitat.
Un acte amb debat i proximitat amb el veïnat
Després de les intervencions institucionals, els assistents han pogut plantejar preguntes i inquietuds als responsables municipals. El format ha permès un intercanvi directe i ha donat peu a un diàleg que s'ha allargat durant el piscolabis posterior.
Aquest espai més informal ha facilitat el contacte entre ciutadania, tècnics i responsables polítics, en un moment clau abans de l'inici del desplegament del pla.
Un horitzó de cinc anys per transformar el barri
El Pla de Barris del Centre Històric s'executarà en un període de cinc anys, amb possibilitat d'ampliació. L'objectiu és revertir les dinàmiques de degradació urbana i social i consolidar un barri més habitable, cohesionat i atractiu.