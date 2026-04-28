«És incomprensible que hi hagi blocs buits amb famílies vivint en hostals»

Una desena d'activistes de la PAHC Bages i la COSHAC han assenyalat amb pancartes un edifici de quinze pisos, totalment buit i tapiat, al barri de la Font dels Capellans de Manresa. L'acció s'emmarca en una mobilització que les dues entitats han fet de manera coordinada a diversos municipis -com Lleida, Sabadell i Sant Celoni- per denunciar una situació de l'habitatge que qualifiquen d'"insostenible" a Catalunya: milers de pisos buits en mans de la Sareb conviuen amb llargues llistes d’espera per accedir a un habitatge social. Segons les entitats, al país hi ha 5.340 pisos desocupats de la Sareb, mentre que almenys 3.000 famílies esperen una adjudicació. En el cas de Manresa, xifren en uns 500 els habitatges buits en mans d'aquest organisme.
El portaveu de la PAHC Bages, Martí de las Heras, ha denunciat que la situació respon a "una estafa" en la gestió del parc d'habitatge públic. "Hi ha milers de pisos buits que no s'estan utilitzant, mentre tenim famílies sense alternativa habitacional", ha lamentat. I ha assenyalat el bloc buit de la Font dels Capellans com un exemple "clar" d'aquesta realitat.
De las Heras també ha criticat la manca de resposta institucional: "Ens diuen que no hi ha pisos, però el que no hi ha és voluntat política". En aquest sentit, ha remarcat que la mesa d'emergència a Manresa està "completament col·lapsada" i que cada setmana arriben casos de famílies que han de marxar a d'altres municipis o allotjar-se en hostals per manca d'alternatives.
Des de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), la seva portaveu, Marta Espriu, ha situat la protesta en el marc del procés de traspàs dels habitatges de la Sareb a mans públiques. L'organització reclama que aquest procés serveixi per donar resposta "immediata" a les famílies en situació d'emergència i no per generar un parc d'habitatge "assequible" que, segons denuncia, podria deixar fora les persones més vulnerables.
"És incomprensible que hi hagi blocs sencers buits mentre que les meses d'emergència estan saturades i hi ha famílies vivint en hostals", ha assenyalat. Per això, exigeixen que els pisos buits es destinin prioritàriament a lloguer social i que no es produeixi cap desnonament durant el procés de traspàs.
Les entitats també han volgut posar en valor l'organització col·lectiva com a eina per fer front a la problemàtica de l'habitatge. "La lluita sindical està permetent aturar desnonaments i aconseguir contractes de lloguer social", ha afirmat Espriu, que ha fet una crida a les persones afectades a organitzar-se.
Segons un informe de la COSHAC, actualment la Sareb acumula 5.340 habitatges buits a Catalunya, una xifra que representa el 21% de tots els immobles desocupats en mans de grans tenidors. Això la converteix en el principal propietari amb pisos buits al país. Mentrestant, almenys 3.000 famílies esperen una adjudicació d'habitatge social, amb un temps mitjà d'espera que supera els 522 dies.