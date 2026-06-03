Dos bagencs dissenyen el primer entrenador de running amb IA per WhatsApp

Dos joves de Navàs, Pol Serra i Genís Pons, han desenvolupat Neo Run AI, un entrenador personal de running basat en intel·ligència artificial que funciona íntegrament a través de WhatsApp, un projecte sense precedents a l'Estat. La iniciativa, nascuda d'una necessitat personal de Serra quan va començar a córrer, permet als usuaris rebre plans d'entrenament personalitzats, adaptar-los segons les seves sensacions i mantenir una conversa permanent amb una IA especialitzada en aquest esport. El projecte, en funcionament des del febrer, ja compta amb un centenar llarg d'usuaris.
D'una necessitat personal a una eina oberta a tothom
La idea va sorgir fa aproximadament un any, quan Pol Serra va començar a practicar running de manera regular. Com passa a molts corredors aficionats, especialment als que s'inicien en aquest esport, es va trobar amb una gran quantitat d'informació dispersa i amb dificultats per saber quina era la millor manera d'entrenar.
"Quan vaig començar a córrer em sentia una mica perdut. Buscava informació a YouTube, a internet, però tot era molt dispers", explica Serra. La possibilitat de contractar un entrenador personal tampoc el convencia. "Vaig mirar entrenadors, però els preus es disparaven molt".
D'aquesta experiència va néixer una conversa amb Genís Pons, especialitzat en l'àmbit tecnològic. Tots dos van començar a explorar si la intel·ligència artificial podia resoldre aquest problema. El primer objectiu no era crear una empresa ni un producte comercial, sinó desenvolupar una eina útil per al mateix Serra. "Primer ho vam fer per mi. El vaig estar utilitzant durant quatre o cinc mesos i em va ajudar molt. Em vaig preparar la meva primera cursa i va anar molt bé", recorda.
Els resultats van ser prou satisfactoris perquè decidissin obrir la plataforma a altres usuaris. Des del febrer passat, qualsevol corredor pot accedir al servei.
Un entrenador que viu dins del WhatsApp
La principal característica de la proposta és la seva senzillesa. No cal descarregar cap aplicació específica ni aprendre a utilitzar una nova plataforma. Tot funciona des de WhatsApp, una eina que pràcticament qualsevol usuari ja té instal·lada al telèfon. "El gran avantatge és la facilitat d'ús. Al ser per WhatsApp i no una aplicació qualsevol, és molt més fàcil per a tothom", assenyala Serra.
L'usuari incorpora l'entrenador com un contacte més de la seva agenda i hi conversa de manera natural. A l'inici, la intel·ligència artificial formula una sèrie de preguntes per construir el perfil esportiu de la persona: edat, alçada, experiència corrent, dies disponibles per entrenar, objectius o historial esportiu. Amb aquestes dades, genera un primer pla d'entrenament adaptat a cada corredor.
"Et demana si corres habitualment, quants dies tens disponibles, la teva edat, l'altura... Tot el necessari per conèixer el teu perfil. A partir d'aquí et fa un primer pla setmanal complet adaptat a tu", explica el navassenc. Però la diferència respecte a moltes aplicacions esportives convencionals és que aquest pla no és estàtic.
Adaptació constant segons les sensacions
Una de les funcionalitats més destacades és la capacitat d'adaptar els entrenaments segons les circumstàncies de cada usuari. Si una persona no pot completar una sessió, si se sent especialment cansada o si simplement ha tingut una setmana complicada, l'entrenador virtual modifica la planificació posterior. "No és una cosa lineal. Si et toca fer un entrenament i aquell dia estàs molt cansat, li pots dir i ell mateix t'ho ajusta", explica Serra.
Després de cada entrenament, la plataforma demana una valoració de l'esforç realitzat i de les sensacions percebudes. Aquesta informació serveix perquè la IA pugui recalcular les càrregues futures. "L'únic que et demana és que valoris de l'1 al 10 com de dur ha estat l'entrenament. Si veu que sempre li poses un 8 o un 9, entendrà que potser estàs treballant massa al límit", comenta.
Aquest seguiment continu permet evitar tant el sobreentrenament com les planificacions excessivament conservadores.
Més que quilòmetres i ritmes
Tot i que el nucli principal del servei és la preparació de curses, la plataforma també ofereix orientacions complementàries relacionades amb l'alimentació i la preparació mental. "No et fa un pla nutricional complet, però sí que et dona pautes", explica Serra. "Per exemple, si li preguntes què et recomana menjar abans d'un entrenament que faràs d'aquí una hora, et pot orientar".
La mateixa filosofia s'aplica a aspectes psicològics vinculats a la pràctica esportiva, especialment en corredors amateurs que es preparen per assolir objectius concrets com una cursa de 10 quilòmetres, una mitja marató o simplement adquirir l'hàbit de córrer amb regularitat. L'entrenador també és capaç de valorar si els objectius plantejats són realistes.
"Si algú diu que vol fer una mitja marató d'aquí dos mesos però el seu nivell actual no ho permet, també li dirà que potser cal buscar un objectiu més assumible", assenyala.
Una IA entrenada exclusivament per córrer
Genís Pons destaca que el projecte no funciona com un simple chatbot genèric. "La diferència amb eines com ChatGPT és que aquesta és una intel·ligència artificial entrenada específicament perquè actuï com un entrenador de running", explica. El sistema conserva tot l'historial de l'usuari, les seves converses, els entrenaments realitzats i l'evolució experimentada durant setmanes o mesos.
"Si portes cinc mesos entrenant, no s'oblida del que li vas explicar el primer dia. Té tots els registres i va veient la teva evolució", afegeix. A nivell tècnic, la plataforma funciona mitjançant un servidor que processa els missatges, consulta la base de dades de cada usuari i genera respostes adaptades al seu perfil.
Tot plegat permet mantenir una experiència molt més personalitzada que la que ofereixen molts plans d'entrenament estàndard.
Més de cent usuaris en pocs mesos
Després del llançament oficial al febrer, la resposta del públic ha estat positiva. Actualment, la plataforma ja supera el centenar d'usuaris. "El feedback ha estat molt bo. A la gent li agrada molt perquè cobreix aquesta necessitat de tenir algú que et segueixi i t'ajudi", afirma Serra. El preu també és un dels arguments de pes. La subscripció costa 10 euros mensuals, una xifra molt inferior a la que acostuma a tenir un entrenador personal tradicional.
Per als creadors, però, l'objectiu principal no és competir amb els professionals del sector, sinó democratitzar l'accés a l'assessorament esportiu. "La idea és que la majoria de persones que vulguin tenir un entrenador el puguin tenir d'una manera molt més assequible i còmoda", resumeix Serra.
Una eina pensada per créixer
Actualment, qualsevol persona interessada pot accedir al servei a través de la seva pàgina web o del perfil d'Instagram del projecte, des d'on és redirigida directament a WhatsApp. El sistema funciona tant en català com en castellà i adapta automàticament l'idioma segons les preferències de l'usuari.
Tot i que el projecte encara es troba en una fase inicial, els seus creadors tenen clar que el potencial de creixement és molt elevat. La infraestructura permet gestionar des de desenes fins a milers d'usuaris simultanis sense modificar l'experiència.
Mentrestant, Serra continua utilitzant el mateix entrenador que va contribuir a crear. Una eina que va néixer per solucionar un problema personal i que ara aspira a convertir-se en companya d'entrenament de corredors d'arreu.