Eurecat assaja a Manresa noves tecnologies per recuperar matèries primeres crítiques

El centre tecnològic Eurecat, amb seu a Manresa, ha desenvolupat i assajat noves tecnologies per recuperar matèries primeres fonamentals procedents de residus electrònics, bateries i efluents de plantes dessalinitzadores. L'objectiu és donar una nova vida a aquests materials i avançar cap a noves cadenes de subministrament estratègiques per a Europa basades en l'economia circular.
Recuperació de terres rares a partir de residus electrònics
Entre les línies de treball impulsades per Eurecat destaca la recuperació de terres rares com el neodimi, un element essencial present en imants de residus electrònics. Actualment, Europa no disposa de producció pròpia d'aquest material procedent de fonts primàries.
Segons el director de l'Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat, Miquel Rovira, el correcte reciclatge dels equips electrònics és clau per evitar la pèrdua d'aquests recursos i la generació de contaminació. Rovira assenyala que molts aparells tecnològics contenen elements crítics que poden ser reutilitzats si es recuperen adequadament un cop arriben al final de la seva vida útil.
El responsable també remarca que cada material requereix processos específics de recuperació, depenent de la seva concentració i de la presència d'altres compostos que poden dificultar-ne l'extracció.
Nous processos per aprofitar els efluents de dessalinització
Eurecat participa també en el desenvolupament de noves tecnologies per recuperar materials i minerals d'alt valor procedents dels efluents generats en les plantes de dessalinització d'aigua de mar.
Els processos permeten obtenir minerals com el liti o el magnesi a partir de les salmorres residuals, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental derivat del concentrat hipersalí que produeixen aquestes instal·lacions. Aquestes tecnologies busquen convertir una part dels residus generats per la dessalinització en una nova font de matèries primeres estratègiques.
Processos sostenibles per reciclar bateries i metalls crítics
El centre tecnològic també ha desenvolupat processos d'hidrometal·lúrgia sostenible basats en reactius i metodologies de menor impacte ambiental. Aquestes tècniques permeten recuperar materials estratègics com el liti, el manganès, el níquel i el cobalt a partir de residus electrònics i bateries.
Paral·lelament, Eurecat ha participat en projectes vinculats a l'economia circular orientats a reutilitzar ferralla i restes industrials com a fonts alternatives de matèries primeres crítiques, així com en la substitució d'elements d'aliatge en components d'alumini per a vehicles elèctrics.
A més, el centre s'ha especialitzat en tecnologies sostenibles per al reciclatge de bateries d'ions de liti al final de la seva vida útil, incloent processos de desmantellament, pretractament i recuperació de materials.
Un repte estratègic per a Europa
Les terres rares i altres materials crítics són essencials per sectors com les energies renovables, la mobilitat elèctrica, l'electrònica, les telecomunicacions, la indústria avançada, la defensa o la salut.
Actualment, la Unió Europea importa el 95% de les terres rares que consumeix i les taxes de reciclatge són inferiors a l'1%. Davant aquesta situació, Europa s'ha fixat l'objectiu que almenys el 25% de la demanda anual de matèries primeres crítiques es cobreixi mitjançant reciclatge intern abans del 2030.
Segons Miquel Rovira, les noves cadenes de subministrament han de basar-se en l'economia circular i en l'aprofitament dels materials ja existents en equips tecnològics. En aquest sentit, considera que Europa disposa d'un gran volum de terres rares "amagades" en aparells electrònics que poden esdevenir una oportunitat estratègica de futur a través del reciclatge.