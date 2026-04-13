Una explosió en un laboratori d'Eurecat Manresa deixa dos ferits i obliga a desallotjar l'edifici

Una explosió en un laboratori químic ha obligat a desallotjar aquest dilluns l'edifici del centre tecnològic Eurecat, a Manresa. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 11.43 hores arran d'una deflagració. Com a conseqüència de l'incident, dues persones han resultat afectades. Una d'elles ha estat atesa in situ i ha rebut l'alta amb pronòstic lleu, mentre que l'altra ha hagut de ser traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic menys greu. Les causes de l'explosió encara es desconeixen. El succés ha provocat danys en un envà i en el fals sostre del laboratori, tot i que, segons les primeres inspeccions, no s'han detectat danys estructurals a l'immoble.
Un cop realitzades les primeres revisions, els treballadors han pogut accedir a l'edifici per recollir pertinences personals. Mentrestant, els equips d'emergència continuen revisant la resta d'instal·lacions, especialment dipòsits i materials químics, per garantir la seguretat.
Arran del sinistre, hi ha hagut un col·lapse parcial del fals sostre i d'un envà del laboratori. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat sis dotacions dels Bombers, una d’elles especialitzada en accidents químics, així com efectius dels Mossos d'Esquadra. El SEM hi ha mobilitzat cinc ambulàncies.
Després d'una revisió exhaustiva amb efectius del Grup d'Incidents Tecnològics, els Bombers han finalitzat el servei sobre 1/4 de 5 de la tarda. Tots els riscos estan controlats, però caldrà descontaminar la zona afectada abans de tornar a accedir-hi.