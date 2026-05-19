Enrenou per la detenció d'un menor que llançava pedres a les atraccions de la fira de Manresa

Diumenge passat es va produir un enrenou a la zona dels Trullols de la Fira de l'Ascensió, quan dos agents de la Guàrdia Urbana de Manresa que patrullaven a peu van ser requerits per un firaire que els va exposar que un grup de nois llançaven pedres contra la seva atracció i que havien estat provocant molèsties tota la tarda.
Segons la Guàrdia Urbana, quan els agents van intentar identificar un dels nois, és va revoltar i, molt nerviós, va començar a llançar cops i els policies el van subjectar. Llavors, el grup de companys amb qui anava van forcejar amb la parella policial amb la intenció d'ajudar-lo a escapar, però van fer caure els agents i el noi que tenien subjectat, provocant-li un cop a la boca que va sagnar. Els agents també van resultar contusionats.
Un cop normalitzada la situació, els agents van avisar la família del noi, de menys de 14 anys, el van traslladar a l'hospital i van passar informe a la fiscalia de menors.
L'entorn del noi, però, explica que pateix autisme i que té una discapacitat del 40% i entén que l'ús de la força per part de la parella policial va ser excessiva i han fet circular per les xarxes diversos vídeos en què es veu el menor subjectat pels agents amb la boca ensangonada, ja després de la caiguda. No consta que la família hagi presentat denúncia per aquests fets.