Detenen dos homes després d'un robatori en un taller de Moià de matinada

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Vic, amb la col·laboració d'efectius de Moià i Manresa, van detenir dimecres dos homes de 36 i 42 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en un taller de Moià.
Els fets van tenir lloc cap a la 1 de la matinada, quan el telèfon d'emergències 112 va alertar que havia saltat l'alarma del taller i que les càmeres de seguretat mostraven dues persones a l'interior de les instal·lacions.
Versions contradictòries en un control policial
Quan els agents van arribar al lloc, no van trobar ningú dins el taller, però van comprovar que els autors havien forçat diverses portes d'accés per entrar a l'oficina i sostreure diners i una tauleta electrònica.
Després de rebre l'avís, diverses patrulles van iniciar la recerca dels sospitosos. Una patrulla de Vic que feia un control a la carretera BV-5303, a l'altura de Tona, va aturar una furgoneta amb dos ocupants. Els agents els van preguntar d'on venien, però tots dos van donar versions contradictòries. En l'escorcoll del vehicle, els Mossos van localitzar la tauleta electrònica sostreta, diners i eines.
Un dels arrestats tenia una ordre judicial
Davant d'aquests fets, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors del robatori amb força. A més, un dels arrestats tenia un requeriment judicial de cerca i detenció.
Els detinguts passaran pròximament a disposició judicial.