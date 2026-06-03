Un marcador compta enrere els dies per al macrodesnonament del Bloc 8

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages ha iniciat aquest dimecres una nova campanya de mobilització per intentar impedir el macrodesnonament previst al Bloc 8 del passatge Tudela de Manresa. Ho ha fet davant dels jutjats de la ciutat amb una roda de premsa en què ha presentat un marcador electrònic que anirà comptant enrere els dies que falten fins al 23 de setembre, data fixada judicialment per al desallotjament de les sis famílies que viuen a l'edifici.
L'acció simbolitza l'inici d'una nova fase de pressió i mobilització després del fracàs de les negociacions entre les administracions i el fons voltor Cerberus per intentar que l'immoble passés a mans públiques. La PAHC ha advertit que afronta les properes setmanes amb voluntat de "lluita aferrissada" i ha fet una crida a entitats, col·lectius i veïnat a implicar-se en la defensa del bloc.
Un conflicte que torna a escalar
El Bloc 8 del passatge Tudela està ocupat des del maig de 2021, després que la PAHC recuperés un edifici que havia estat buit durant més de quinze anys. Actualment hi viuen sis famílies amb diversos menors, que asseguren no tenir alternativa habitacional.
El conflicte s'ha convertit en un dels principals símbols locals de la lluita pel dret a l'habitatge, especialment després de la mobilització massiva del passat 9 de febrer, quan centenars de persones van impedir el desnonament d'una de les famílies residents. Aquella jornada va acabar amb la suspensió del llançament i va forçar l'obertura de negociacions entre l'Ajuntament de Manresa, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la propietat de l'immoble.
Durant mesos es va explorar la possibilitat que el bloc fos adquirit per les administracions per incorporar-lo al parc públic d'habitatge social. Tanmateix, segons havia denunciat la mateixa PAHC, les converses es van encallar quan Cerberus va incrementar substancialment el preu de venda inicialment acordat. L'Agència de l'Habitatge considerava aquell import "especulatiu" i finalment no es va arribar a cap acord.
Ara, amb el venciment del termini de tanteig i retracte, els procediments judicials s'han reactivat i afecten conjuntament totes les famílies residents.
"El Bloc 8 torna a estar en perill"
Durant la roda de premsa davant dels jutjats, un dels veïns afectats ha denunciat públicament la situació que viuen les famílies residents i ha carregat contra els diferents actors implicats en el procés.
"El Bloc 8 de Manresa, on viuen sis famílies, es troba sota amenaça d'un macrodesnonament previst pel proper 23 de setembre", ha recordat. El resident ha acusat directament Cerberus de mantenir habitatges buits amb finalitats especulatives i ha criticat també el paper del sistema judicial, els cossos policials i les administracions públiques.
"El bloc és un exemple clar de tot allò que falla en aquest sistema de misèria", ha assegurat Clàudia Sorinas. Segons ha recordat, l'edifici va romandre abandonat durant quinze anys mentre moltes famílies de la ciutat tenien dificultats per accedir a un habitatge digne.
En el seu discurs, Sorinas ha reivindicat l'ocupació del bloc com una acció de "recuperació" impulsada per l'organització popular. "Va ser la PAHC qui aquell 1 de maig de 2021 el va recuperar de les urpes dels especuladors", ha afirmat.
Crítiques als fons voltors i a les administracions
La PAHC considera que el cas del Bloc 8 reflecteix un model especulatiu que contribueix directament a la crisi d'accés a l'habitatge. Durant la compareixença, els activistes han definit Cerberus com "un dels majors fons voltors del món" i han denunciat que el seu negoci consisteix a acumular habitatges, mantenir-los buits i esperar que augmentin de valor. "L'habitatge ha de ser un dret i no un negoci", han repetit diverses vegades.
La plataforma també s'ha mostrat especialment crítica amb les administracions públiques, a qui acusa d'haver estat incapaces de garantir una solució estable per a les famílies residents. Tot i reconèixer que durant mesos hi va haver negociacions, lamenten que finalment no s'hagi concretat la compra pública de l'edifici.
"L'administració no es pot comportar com un titella en funció del que diu Cerberus", han afirmat durant el torn de preguntes dels periodistes. Segons la PAHC, el Govern hauria de tenir eines per limitar l'especulació immobiliària i impedir que els grans fons condicionin les polítiques d'habitatge.
Els activistes han insistit que la seva principal exigència continua sent la compra o expropiació del bloc perquè les famílies hi puguin continuar vivint amb contractes de lloguer social.
Un marcador per fer visible el compte enrere
L'element més visual de la roda de premsa ha estat la presentació d'un marcador electrònic que indicarà els dies que falten per al macrodesnonament. La PAHC preveu anar-lo traslladant a diferents punts de la ciutat i del territori. L'objectiu és mantenir viva la campanya i recordar constantment la proximitat de la data judicial fixada per al desallotjament.
Segons la plataforma, aquesta acció marca l'inici d'una fase de "difusió i adhesions", en què buscaran sumar el suport d'entitats socials, sindicats i col·lectius tant de Manresa com de la resta del país.
La PAHC també ha confirmat que la campanya tindrà dimensió nacional amb el suport de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), que ja havia participat en les mobilitzacions del febrer passat.
"Defensarem el bloc amb ungles i dents"
La compareixença ha acabat amb un to clarament combatiu. Els portaveus han advertit que no pensen esperar passivament l'arribada del 23 de setembre i van anunciar noves mobilitzacions durant tot l'estiu. "No restarem quietes escoltant com arriba la policia el dia 23", han proclamat. "Venen setmanes de lluita i som moltes les que estem disposades a posar-hi el cos".
La PAHC ha assegurat que defensarà el Bloc 8 "amb ungles i dents" i ha deixat clar que considera el conflicte molt més ampli que el cas concret de les sis famílies afectades. "Quan defensem aquestes famílies estem lluitant per una cosa molt més gran: el dret universal a tenir un habitatge digne", han afirmat.
La roda de premsa ha finalitzat amb consignes contra Cerberus, la policia i l'especulació immobiliària, mentre els assistents corejaven crits de suport al Bloc 8 i reclamaven "menys policia" i "habitatge digne".
Amb el marcador ja en marxa i el compte enrere activat, el conflicte del passatge Tudela entra ara en una nova fase de tensió política, social i judicial que es preveu intensa fins al setembre.