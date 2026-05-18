Mai Més convoca una concentració a Manresa contra les agressions racistes

El col·lectiu Mai Més ha convocat per aquest dimarts a la tarda una concentració de rebuig a les agressions per motius racistes a la Baixada dels Drets de Manresa. La protesta arriba després de la detenció d'un home i una dona acusats d'agredir un grup de dones musulmanes per motius racistes aquest diumenge al vespre al mateix indret.
Concentració de rebuig a les agressions racistes
El col·lectiu Mai Més ha convocat una concentració aquest dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Baixada dels Drets de Manresa sota el lema Concentració de rebuig a les agressions per motius racistes. La mobilització arriba arran de l'agressió que va tenir lloc diumenge al vespre en aquest mateix punt de la ciutat i que va acabar amb dues persones detingudes pels Mossos d'Esquadra.
Segons va avançar Nació Manresa, els fets van passar poc abans de les 8 del vespre, quan un home i una dona de 44 i 47 anys haurien increpat i agredit un grup de dones musulmanes que passaven per la zona. Els Mossos els acusen de delictes de lesions i d'odi. Quatre dones van resultar ferides per contusions i van haver de ser traslladades a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Rebuig ciutadà als fets
La convocatòria vol expressar el rebuig ciutadà davant les agressions i actituds racistes i donar suport a les víctimes. Segons testimonis presencials, la parella feia estona que insultava dones amb mocador abans que s'iniciés la discussió i posterior agressió física.
Els Mossos d'Esquadra van desplegar fins a set patrulles per controlar la situació i van detenir els presumptes agressors, que aquest dilluns han passat a disposició judicial.
La concentració també farà referència a la presumpta agressió a un menor de 13 anys que hauria tingut lloc aquest diumenge a la zona d'atraccions de la Fira de l'Ascensió, tot i que sobre aquest segon cas encara no han transcendit més detalls.