Dos detinguts a Manresa per insultar i agredir un grup de dones musulmanes per motius racistes

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge a les 8 del vespre un home i una dona d'uns 50 anys per agredir un grup de dones que passaven per davant seu mentre eren asseguts a la terrassa d'un bar de la Baixada dels Drets de Manresa, segons ha confirmat la policia catalana a Nació Manresa. Dues dones han resultat ferides per contusions a la cara després d'haver rebut diversos cops de puny i han estat traslladades a l'hospital Sant Joan de Déu.
Agressió per motius racistes
A l'espera de la confirmació oficial, l'agressió ha estat per motius racistes contra un grup de dones musulmanes que caminaven per la Baixada dels Drets. Segons els testimonis dels fets, ja feia estona que la parella insultava totes les dones que passaven amb mocador, fins que ha arribat aquest grup de set dones a qui ha instat a "tornar al seu país". Del grup, que estava format per diverses generacions, n'han sortit les dues més joves i li han recriminat les seves paraules.
De seguida la parella s'ha aixecat de la taula i ha començat a empentar i agredir les noies joves i posteriorment també les dones grans que s'hi han acostat per defensar les seves filles. La tensió ha crescut ràpidament i altres homes que eren a la zona s'han unit a la baralla per controlar els dos agressors.
Poc després ha arribat la primera patrulla dels Mossos d'Esquadra que, davant la magnitud del desori, no han pogut fer res per rebaixar els nervis, fins que han anat arribant més dotacions, fins a un total de set, que amb moltes dificultats han pogut arraconar la parella que ha iniciat la baralla. Tot i la presència policial, la dona, molt esverada, encara ha protagonitzat un parell de corredisses empaitant les agredides.
Diverses dones ferides, dues amb trasllat hospitalari
Com a resultat de la baralla, diverses persones han patit contusions, les més greus dues dones grans que han rebut diversos cops de puny a la cara. Després d'escoltar uns i altres i diversos testimonis dels fets, la policia s'ha endut emmanillats la dona i l'home que insultaven i vexaven i han agredit les dones musulmanes que passaven per allà.
El cos policial no ha donat més detalls de l'actuació ni s'inclourà l'agreujant d'odi als possibles delictes de lesions.