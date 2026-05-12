Detenen 19 joves, 12 dels quals menors, per robatoris violents i agressions grupals a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han desplegat diversos dispositius a Manresa per combatre la delinqüència juvenil i les agressions a la via pública. Entre finals de març i finals d'abril s'han fet 35 detencions relacionades amb robatoris violents i lesions comeses per un mateix grup de joves.
Dispositius policials contra la delinqüència juvenil
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han desplegat des de finals de març diversos dispositius policials per prevenir i reduir la delinqüència juvenil a la capital del Bages. Les actuacions s'han centrat especialment en robatoris amb violència i agressions a la via pública comesos de forma grupal.
Entre el 27 de març i el 30 d'abril, la policia catalana ha practicat un total de 35 detencions relacionades amb aquests fets. Els arrestos corresponen a 19 joves, dels quals 12 són menors d'edat i 7 majors, tots ells vinculats a una mateixa colla d'amics. Alguns dels implicats van ser detinguts més d'una vegada durant aquest període.
Segons han informat els Mossos, molts dels arrestats acumulaven antecedents per delictes similars.
Agressions en grup al carrer
Una de les actuacions policials es va iniciar després que els Mossos rebessin l'avís d'un robatori amb violència al passeig Pere III, a l'altura de la plaça Espanya. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van localitzar la víctima amb ferides sagnants a la cara.
El jove va explicar als policies que havia estat agredit per un grup format per entre vuit i deu persones, que li havien sostret les sabatilles esportives i la gorra que duia.
Aquell mateix dia es va produir una altra agressió grupal a la zona de l'avinguda de les Bases de Manresa. Segons la informació policial, la víctima havia tingut una discussió amb un company de classe, que posteriorment l'hauria perseguit fins a l'exterior del centre educatiu amb l'ajuda d'un grup d'amics.
Durant l'agressió, la víctima va patir diverses lesions i també li van trencar el telèfon mòbil i els auriculars. Un testimoni que va intentar auxiliar-lo també va ser envoltat i colpejat pel grup de joves. A més, li van sostreure les ulleres i les sabatilles esportives.
La parella d'aquest testimoni també va rebre cops mentre intentava protegir-lo de l'agressió.
Vuit ordre d'allunyament
Arran de les detencions, 9 dels menors detinguts van passar a Fiscalia de Menors, mentre que els majors van ser portat al jutjat en funcions de guàrdia. Després de prendre'ls declaració, l'autoritat judicial va prendre mesures cautelars cap a 5 menors i 3 majors en forma d'ordre d'allunyament cap a les víctimes.
Participació de diverses unitats policials
Els dispositius desplegats pels Mossos s'han dut a terme en diferents punts de la ciutat de Manresa. En les actuacions hi han participat efectius del Grup de Delinqüència Urbana, la Unitat de Seguretat Ciutadana i el Grup de Prevenció de Delinqüència Juvenil.
L'objectiu dels operatius és reduir la reiteració delictiva i reforçar la seguretat ciutadana davant l'augment de fets violents protagonitzats per grups de joves.
Els Mossos mantindran els controls
Els Mossos d'Esquadra han anunciat que continuaran desplegant dispositius específics de prevenció, control i investigació a la ciutat amb la voluntat de reduir aquest tipus de delictes i protegir les víctimes.
La policia manté el focus en les actuacions relacionades amb agressions i robatoris violents comesos de manera grupal, especialment aquells casos amb reincidència dels implicats.