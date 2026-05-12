Un núvol tòxic de salfumant i amoníac obliga a tallar la C-55 a Olesa

La C-55 es troba tallada totalment entre el trencall de Collbató i el nucli d'Olesa de Montserrat (el Baix Llobregat) per un núvol tòxic de salfumant i amoníac que s'ha aixecat quan un camió ha perdut un palet de garrafes que transportava. L'incident s'ha produït a 2/4 d'1 del migdia i ha obligat a tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa degut a la densitat del núvol i per evitar possibles afectacions a les persones. Hores d'ara (15.15h), la via continua tallada.\r\n\r\nFins al lloc de l'incident s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers que treballen per intervenir els residus i esperar a que escampi el gas.\r\n\r\nEl trànsit està essent desviat per la B-112 de Collbató per als turismes i per la C-58 direcció Terrassa per als camions.\r\n