12 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Un núvol tòxic de salfumant i amoníac obliga a tallar la C-55 a Olesa

Un camió ha perdut un palet que contenia garrafes amb aquest líquid

  • Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de maig de 2026 a les 15:16

La C-55 es troba tallada totalment entre el trencall de Collbató i el nucli d'Olesa de Montserrat (el Baix Llobregat) per un núvol tòxic de salfumant i amoníac que s'ha aixecat quan un camió ha perdut un palet de garrafes que transportava. L'incident s'ha produït a 2/4 d'1 del migdia i ha obligat a tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa degut a la densitat del núvol i per evitar possibles afectacions a les persones. Hores d'ara (15.15h), la via continua tallada.

Fins al lloc de l'incident s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers que treballen per intervenir els residus i esperar a que escampi el gas.

El trànsit està essent desviat per la B-112 de Collbató per als turismes i per la C-58 direcció Terrassa per als camions.

Et pot interessar