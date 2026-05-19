El jutjat dicta una ordre d'allunyament per l'agressió racista a Manresa

El jutjat de guàrdia de Manresa ha dictat aquest dilluns una ordre d'allunyament contra la dona acusada d'agredir un grup de dones musulmanes aquest diumenge a la Baixada dels Drets de la capital del Bages. La magistratura ha acceptat la petició de la Fiscalia i investiga tant la dona, de 47 anys, com l'home que l'acompanyava, de 44, per delictes d'odi i lesions menys greus.
El jutjat obre diligències per delictes d'odi i lesions
La decisió judicial arriba després que els dos detinguts hagin passat aquest dilluns a disposició judicial i que el magistrat hagi escoltat tant les seves declaracions com les de les víctimes. Les dones ferides també han estat sotmeses a exploracions forenses per determinar la gravetat de les lesions. Una d'elles va necessitar un punt de sutura.
Pel que fa a l'home detingut, el jutjat no ha acordat cap mesura cautelar. El magistrat considera que la seva intervenció en la baralla es va produir en defensa de la seva parella i també ha tingut en compte que no és veí de Manresa.
Una agressió amb motivació racista
Els fets van tenir lloc aquest diumenge cap a les 8 del vespre a la terrassa d'un bar de la Baixada dels Drets. Segons van confirmar els Mossos d'Esquadra a Nació Manresa, la parella va ser detinguda acusada de delictes de lesions i d'odi després d'agredir un grup de dones musulmanes que passaven per la zona.
Segons diversos testimonis, la dona feia estona que insultava dones que duien mocador fins que va dir a un grup de set dones que "tornessin al seu país". Quan dues de les joves del grup li van recriminar els comentaris, la situació va derivar en una agressió física.
La parella es va aixecar de la taula i va començar a empentar i colpejar les joves i, posteriorment, també les dones grans que van intervenir per defensar-les. La tensió va anar augmentant i diverses persones presents a la zona van intentar separar-los.
Quatre dones traslladades a l'hospital
Els Mossos d'Esquadra van mobilitzar fins a set patrulles per controlar la situació. Segons testimonis presencials, tot i la presència policial, la dona encara va protagonitzar algunes corredisses empaitant les víctimes.
Com a conseqüència de la baralla, diverses persones van resultar ferides per contusions, especialment una dona gran que va rebre diversos cops de puny a la cara. Quatre dones van ser traslladades a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Convocada una concentració de rebuig
Arran dels fets, el col·lectiu Mai Més ha convocat una concentració aquest dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la mateixa Baixada dels Drets sota el lema Concentració de rebuig a les agressions per motius racistes. La mobilització vol expressar suport a les víctimes i denunciar les actituds i agressions racistes a la ciutat.