Extingeixen un incendi en els trasters d'un bloc de pisos a la Sagrada Família de Manresa

Quatre dotacions dels Bombers han apagat aquest diumenge a la nit un incendi en els trasters d'un edifici situat a la cantonada dels carrers Roger de Flor i Providència, al barri de la Sagrada Família de Manresa, sense que s'hagin registrat danys personals.
Un foc en uns trasters mobilitza quatre dotacions a Manresa
Un incendi declarat aquest diumenge a la nit en un edifici de baixos i quatre plantes a la cantonada dels carrers Roger de Flor i Providència de Manresa ha obligat a intervenir quatre dotacions dels Bombers.
L'avís s'ha rebut cap a 1/4 d'11 de la nit, quan s'ha alertat de la presència de foc a la darrera planta de l'immoble, on hi havia quatre trasters.
El fum no ha afectat l'escala ni els habitatges
En arribar al lloc dels fets, els Bombers han comprovat que l'incendi estava localitzat a la part superior de l'edifici. Tot i la presència de flames, el fum no s'ha estès ni per l'escala comunitària ni a cap als pisos inferiors.
Els efectius han treballat per extingir el foc i evitar que es propagués a la resta de l'immoble.
Sense ferits ni desallotjaments
Un cop apagades les flames, els Bombers han procedit a ventilar els trasters afectats fins que han quedat completament lliures de fum.
L'incendi no ha causat cap afectació personal i no ha estat necessari desallotjar els veïns. Només un pis de la quarta planta ha patit una lleu afectació per filtracions d'aigua utilitzada en les tasques d'extinció.