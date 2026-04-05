06 de abril de 2026

Troben una dona de 62 anys morta a casa seva a Sant Vicenç de Castellet

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets

  • Cotxe dels Mossos amb el 112 visible

Publicat el 05 d’abril de 2026 a les 12:26
Actualitzat el 05 d’abril de 2026 a les 14:50

Els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida d'una dona de 62 anys a casa seva a Sant Vicenç de Castellet. Segons ha pogut saber Nació Manresa, el cos policial va trobar la dona aquest dissabte morta al seu habitatge, al carrer Maria de Gimferrer. Tot i que en les últimes 24 hores s'havia especulat sobre un possible homicidi en l'àmbit familiar, els Mossos han esclarit que la causa de la mort ha estat natural.

Et pot interessar