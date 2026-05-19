Clamor a la Baixada dels Drets contra la islamofòbia i la «violència institucional»

Entre dues-centes i tres-centes persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre a la Baixada dels Drets de Manresa convocades per la plataforma Mai Més per rebutjar l'agressió racista contra un grup de dones musulmanes que va tenir lloc diumenge en aquest mateix punt de la ciutat i per denunciar també la presumpta agressió policial a un menor de 13 anys durant la Fira de l'Ascensió. La mobilització ha reunit col·lectius antiracistes, entitats socials i veïns sota lemes contra el feixisme, la islamofòbia i la violència institucional.
La concentració ha tingut lloc a la part baixa de la Baixada dels Drets, escenari de l'agressió de diumenge passat. Els assistents han omplert aquest tram del carrer amb pancartes i crits com "Manresa serà la tomba del feixisme".
L'acte ha arrencat amb diversos parlaments de membres d'entitats socials, familiars de les víctimes, representants de la plataforma Mai Més i de l'Escola Popular. Els discursos han denunciat l'augment dels discursos d'odi i la normalització del racisme, i també han criticat actuacions policials que consideren discriminatòries.
Crítiques a l'actuació policial als Trullols
La primera intervenció ha anat a càrrec de membres de l'Escola Popular de Manresa, que han denunciat públicament la presumpta agressió policial a un menor de 13 anys durant la Fira de l'Ascensió. Durant el parlament, han assegurat que el noi va ser "detingut de forma violenta" per agents de la Guàrdia Urbana i han afirmat que l'actuació policial "va vulnerar reiteradament els drets del menor". També han qualificat l'actuació de "racista" i han apuntat que "aquesta violència no és un fet aïllat, sinó un contínuu que han de viure els joves racialitzats a la ciutat".
Els col·lectius han anunciat que la família ja ha presentat denúncia als jutjats i que estudien noves accions de protesta i denúncia pública.
"El racisme no és llibertat d'expressió"
Un altre dels discursos més aplaudits ha estat el d'una "filla d'immigrants i dona musulmana". En la seva intervenció, ha denunciat la normalització de discursos xenòfobs i islamòfobs. "Estem cansades de créixer escoltant que hem de demostrar constantment que mereixem respecte", ha afirmat davant els concentrats. També ha assegurat que "el feixisme no és una opinió respectable" i que "el racisme no és llibertat d'expressió". La mateixa participant ha criticat que moltes actituds racistes "s'han convertit en converses normals compartides sense vergonya i fins i tot aplaudides".
En una altra de les intervencions, una familiar de les dones agredides diumenge ha lamentat que "s'estigui normalitzant escoltar comentaris racistes i deshumanitzar persones migrants i musulmanes". També ha denunciat que moltes víctimes "se senten desemparades" quan acudeixen a institucions públiques buscant protecció.
Mai Més carrega contra els discursos d'odi
El darrer parlament ha anat a càrrec del col·lectiu Mai Més, convocant de la concentració. Els seus portaveus han defensat que l'agressió racista de diumenge "no és una simple baralla de carrer", sinó "una manifestació més del racisme i la islamofòbia". Durant la intervenció han carregat contra els discursos polítics que, segons han denunciat, "alimenten l'odi i divideixen els barris" i han advertit que "els discursos d'odi porten directament a agressions físiques". També han reclamat "construir comunitats fortes" i reforçar "l'organització popular" per combatre el racisme i el feixisme.
La intervenció ha acabat amb crits de "Visca la lluita antifeixista" i "No passaran".
La protesta acaba amb moments de tensió davant l'Ajuntament
Després dels parlaments, els manifestants s'han desplaçat fins a la plaça Major, on hi havia un petit cordó policial sota els porxos de l'Ajuntament de Manresa. La manifestació s'ha apropat als agents i els han increpat verbalment, tot i que la situació s'ha mantingut controlada durant bona part de la mobilització.
Els moments de més tensió s'han produït al final de l'acte, quan dos manifestants han intentat baixar pel carrer del Bisbe i els agents els ho han intentat impedir. Tot i això, no s'han produït càrregues ni incidents destacables i la concentració s'ha dissolt poc després.
L'agressió racista de la Baixada dels Drets
La concentració s'ha convocat arran de l'agressió que va tenir lloc diumenge a la Baixada dels Drets, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un home i una dona de 44 i 47 anys acusats de delictes de lesions i d'odi. Segons la policia i diversos testimonis, la parella va insultar un grup de dones musulmanes que caminaven pel carrer i posteriorment les va agredir físicament. Quatre dones van resultar ferides i van ser traslladades a l'hospital Sant Joan de Déu.
El jutjat de guàrdia de Manresa ha decretat una ordre d'allunyament contra la dona detinguda i cap mesura cautelar cap a l'home.
La denúncia de la família del menor dels Trullols
La protesta també ha fet referència al cas del menor de 13 anys implicat diumenge en un incident a la zona dels Trullols durant la Fira de l'Ascensió. Segons la Guàrdia Urbana, el noi es va revoltar quan els agents intentaven identificar-lo després de rebre l'avís d'un firaire que denunciava llançament de pedres i molèsties.
La família, però, sosté que l'actuació policial va ser desproporcionada i ha presentat una denúncia al jutjat de guàrdia assegurant que el menor va ser "reduït de manera agressiva, colpejat i emmanillat" pels agents.