El Grup de Diàleg Interreligiós condemna l'agressió racista a un grup de dones musulmanes

El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa ha condemnat l'agressió física i verbal patida diumenge passat per un grup de dones musulmanes a la Baixada dels Drets i ha advertit sobre l'augment dels discursos d'odi en els àmbits públic, polític i digital. L'entitat considera que els fets constitueixen una "flagrant vulneració de la dignitat humana i de la llibertat religiosa".
L'entitat ha fet públic un manifest arran dels fets ocorreguts el 17 de maig, en què un grup de dones musulmanes de diverses generacions va ser víctima d'una agressió que va acabar amb quatre persones hospitalitzades.
En el text, el Grup de Diàleg Interreligiós rebutja "frontalment la normalització de les narratives racistes i xenòfobes" i recorda que "les paraules tenen conseqüències reals". Segons el col·lectiu, "l'insult i l'assenyalament són el preludi intolerable de la violència física".
Crida contra la deshumanització
El manifest alerta sobre el risc de deshumanitzar col·lectius per motius de religió, origen o nacionalitat i estableix paral·lelismes amb episodis històrics com el nazisme contra el poble jueu o el genocidi de Ruanda. "Assenyalar, estigmatitzar i despullar un col·lectiu dels seus drets fonamentals és el primer pas cap a la barbàrie", afirma el text.
L'entitat considera que els delictes d'odi "no neixen del buit", sinó que estan vinculats als discursos discriminatoris que es difonen "amb impunitat".
Suport a les víctimes i a la comunitat musulmana
El Grup de Diàleg Interreligiós també ha expressat el seu suport a les dones agredides, a les seves famílies i a la comunitat musulmana de la ciutat. "Un atac contra qualsevol persona per motiu de la seva fe, el seu gènere o els seus símbols d'identitat és una ferida directa al cor de tota la ciutadania", assenyalen.
En el manifest, els integrants del grup es reivindiquen com un moviment "arrelat en els valors de la trobada" i es comprometen a continuar treballant "per un present i un futur on el teixit comunitari sigui més fort que la por i la intolerància".
Una entitat pionera en el diàleg interreligiós
El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa és una de les iniciatives pioneres del diàleg interreligiós a Catalunya. Creat a finals dels anys noranta, treballa per fomentar el coneixement mutu i la convivència entre diferents tradicions religioses i espirituals presents a la ciutat. Actualment, el formen representants de comunitats musulmanes, catòliques, budistes, Bahá'í, Brahma Kumaris i membres de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, entre d'altres.