El Centre Cívic Selves i Carner celebrarà dissabte la primera jornada de portes obertes

El Centre Cívic Selves i Carner de Manresa acollirà aquest dissabte 23 de maig, d'11 del matí a 1 del migdia, la seva primera jornada de portes obertes sota el lema Barri viu, Selves actiu. La iniciativa oferirà un recorregut pels diferents espais de l'equipament per mostrar a la ciutadania la tasca que desenvolupen les entitats i serveis que hi tenen activitat habitual. Si el temps ho permet, també s'utilitzarà el pati exterior del centre.
Una jornada per obrir el centre al barri
La proposta neix del procés comunitari impulsat per la Regidoria d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Manresa amb la voluntat de reforçar els vincles entre els diferents col·lectius que conviuen al centre cívic i fomentar noves dinàmiques de col·laboració.
Durant el matí, els visitants podran conèixer els espais de l'equipament i les activitats que hi desenvolupen les entitats i serveis que en formen part habitualment.
El Grup motor impulsa el treball en xarxa
L'origen d'aquesta iniciativa es remunta a l'octubre de 2025 amb la creació del Grup motor del Centre Cívic Selves i Carner. Aquest espai de coordinació està format per entitats i col·lectius que utilitzen regularment l'equipament i té com a objectiu facilitar la col·laboració i crear sinergies entre els diferents agents.
Des de la tardor passada, l'equip d'Acció Comunitària ha impulsat reunions mensuals perquè les entitats compartissin activitats, horaris i tipus de públic, amb la intenció de generar futures col·laboracions i afrontar conjuntament les necessitats actuals i els reptes de futur del centre.
El Grup motor està integrat per l'Associació Cultural Anderdocs, el Grup de Cançons de tots els temps, l'Associació Cultural El Teló, l'Associació de Veïns Saldes-Plaça Catalunya, l'Associació Diàleg i Participació, el Club de ball dels dimarts, el Centre Obert Sergi Aguilera, Creu Roja Bages i l'equip tècnic municipal.
Un mural participatiu per recordar el passat tèxtil
Coincidint amb la jornada, també es començarà a pintar un mural participatiu a la façana del centre cívic. L'obra anirà a càrrec de l'artista manresana Sara Villarta Rodó, que ha treballat el projecte conjuntament amb el Grup motor per incorporar-hi les seves propostes i inquietuds.
El mural utilitza la imatge d'un engranatge com a metàfora de la societat i representa els membres del grup units per un fil, simbolitzant la creació de vincles, la comunitat i la intergeneracionalitat.
L'obra també vol homenatjar la història de l'edifici, incorporant-hi fragments de teler i referències al passat industrial de l'espai. L'actual centre cívic, inaugurat l'any 1987, havia estat anteriorment una indústria auxiliar del tèxtil coneguda com a fàbrica Matamala i posteriorment una fàbrica de teixits de cotó sota el nom d'Hispánica Textil.