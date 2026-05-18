El conseller Ramon Espadaler visita el Monestir de Sant Benet de Montserrat

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dilluns el Monestir de Sant Benet de Montserrat, situat al terme de Marganell, on ha mantingut una trobada amb la comunitat benedictina encapçalada per la mare abadessa, Maria del Mar Albajar.
A la seva arribada, Espadaler ha estat rebut per l'abadessa i pel director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas. Durant la visita, el conseller ha recorregut les diferents dependències del monestir i ha pogut conèixer de prop el dia a dia de la comunitat religiosa.
Participació en la pregària i espai de diàleg
El titular de Justícia i Qualitat Democràtica també ha participat en la pregària comunitària i posteriorment ha compartit el dinar amb les monges en un espai de convivència i conversa.
Durant la jornada, Espadaler ha adreçat unes paraules a la comunitat per reconèixer la tasca espiritual, social i d'acollida que desenvolupen les comunitats monàstiques i el paper que tenen com a espais de reflexió i servei.
La visita del Papa, un dels temes de conversa
La visita del conseller, prevista des de feia temps, ha coincidit amb la proximitat de la visita del Sant Pare Lleó XIV a Catalunya el pròxim mes de juny. El Pontífex visitarà, entre altres espais, el monestir de Montserrat, situat molt a prop de Sant Benet. Aquest fet ha centrat part de la conversa entre Espadaler i l'abadessa Maria del Mar Albajar durant la trobada.
Una comunitat amb més de setanta anys d'història
El Monestir de Sant Benet de Montserrat va ser fundat l'any 1952 a partir de la unió de diverses comunitats benedictines i forma part de la tradició monàstica vinculada a la muntanya de Montserrat.
Actualment, la comunitat combina la vida contemplativa amb activitats d'acollida, formació, ceràmica i participació en iniciatives de reflexió i espiritualitat obertes a la societat.