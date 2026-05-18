Comencen les obres de rehabilitació del local veïnal de Torroella de Baix

Aquest mes de maig han començat les obres de rehabilitació del local municipal del carrer Sant Genís, al barri de Torroella de Baix de Sant Fruitós de Bages, un espai utilitzat habitualment per l'Associació de Veïns com a punt de trobada i reunió.
L'actuació té com a objectiu principal modernitzar l'edifici, que no havia estat objecte de cap intervenció integral des de la seva construcció, i adaptar-lo als usos actuals amb millores d'eficiència energètica, funcionalitat i seguretat.
Millora dels espais i retirada d'amiant
El projecte preveu la reforma dels espais interiors per fer-los més funcionals i adequats a les necessitats de l'activitat associativa del barri. També inclou la retirada de l'amiant existent a la coberta i l'enderroc d'un cobert adjacent.
Amb aquestes obres es vol garantir una millor conservació i ús de l'equipament durant els pròxims anys, reforçant el paper del local com a espai de cohesió i activitat comunitària.
Finançament amb fons europeus
L'edifici es troba dins l'àmbit de Torroella de Baix, declarat Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP), una condició que ha permès finançar el projecte amb fons europeus Next Generation destinats a actuacions de rehabilitació i millora energètica.
El pressupost total de les obres és de 161.500 euros.