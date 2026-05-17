Sant Fruitós impulsa una nova Setmana de l'Emprenedoria amb formació gratuïta

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrarà del 18 al 21 de maig una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria, una iniciativa que oferirà diverses xerrades i tallers gratuïts amb l'objectiu d'impulsar el teixit empresarial local i donar suport a persones emprenedores. El programa inclou quatre sessions formatives centrades en àmbits clau com la consolidació de negocis, les finances, la comptabilitat i el màrqueting digital.
La proposta està adreçada tant a persones que volen iniciar un projecte empresarial com a professionals i petites empreses que busquen consolidar o fer créixer el seu negoci. Les activitats comptaran amb la participació d'experts i professionals especialitzats en diferents sectors.
Formació pràctica per crear i consolidar negocis
La programació començarà dilluns 18 de maig a les 12 del migdia amb la sessió De la idea a la consolidació del negoci, a càrrec de la Fundació EMI. La xerrada es farà a la Sala Riu d'Or del Casal d'Entitats, situat a la carretera de Vic, 52.
La proposta oferirà orientació a persones emprenedores durant totes les fases del projecte empresarial, des de la idea inicial fins a la posada en marxa i consolidació del negoci. Durant la sessió es tractaran aspectes com l'elaboració del pla d'empresa, les opcions de finançament, els tràmits administratius i els programes de suport i formació disponibles.
Les finances i la comptabilitat, protagonistes de dues sessions
La programació continuarà dimarts 19 de maig a les 6 de la tarda amb la ponència Finances pràctiques per emprendre amb èxit, impartida pel formador i consultor financer Josep Mora.
La sessió abordarà conceptes financers bàsics per a persones emprenedores, com la diferenciació entre finances personals i professionals, la presa de decisions d'inversió o els errors més habituals en la gestió econòmica durant els primers anys d'activitat empresarial. També s'hi oferiran eines per planificar un creixement sostenible del negoci.
L'endemà, dimecres 20 de maig també a les 6 de la tarda, serà el torn de la sessió Com controlar la comptabilitat del teu negoci: eines pràctiques, a càrrec de l'empresària Anna Huguet.
La proposta tindrà un enfocament eminentment pràctic i se centrarà en estratègies senzilles per organitzar i controlar la comptabilitat d'un negoci sense necessitat de tenir coneixements avançats en la matèria.
Taller sobre email màrqueting i automatització
La Setmana de l'Emprenedoria es tancarà dijous 21 de maig a les 5 de la tarda amb una sessió dedicada al màrqueting digital i l'automatització de processos empresarials.
El consultor i cofundador de Matteria, Nacho Rosés, oferirà un taller pràctic sobre email màrqueting orientat especialment a petites i mitjanes empreses. Durant la sessió es treballarà la creació de bases de dades de qualitat, el disseny de campanyes efectives i l'automatització de processos com la captació de clients, la fidelització o la recuperació de contactes potencials.
Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia
Totes les activitats són gratuïtes i es faran al Nexe Espai de Cultura, excepte la sessió inaugural del dia 18 de maig, que tindrà lloc al Casal d'Entitats.
Per participar-hi cal formalitzar una inscripció prèvia a través del formulari habilitat per l'Ajuntament o bé contactant amb l'àrea de Promoció Econòmica de Sant Fruitós de Bages per telèfon (93 878 97 02) o correu electrònic.