Sant Fruitós encarrega la gestió de les piscines municipals a Aigües de Manresa

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat un nou model de gestió per a les piscines municipals que passarà a fer-se a través d'Aigües de Manresa mitjançant la fórmula de mitjà propi.
El consistori assegura que el canvi té com a objectiu millorar la qualitat del servei, reforçar el control públic i garantir una gestió més eficient, estable i sostenible de l'equipament.
Fi del model basat en concessions
El nou sistema substituirà el model de concessions administratives, que comportava una gestió dividida en diversos contractes. Segons l'Ajuntament, aquest canvi permetrà simplificar l'organització del servei, millorar la coordinació i superar les limitacions del model anterior.
Aigües de Manresa assumirà la gestió de les piscines gràcies a la seva experiència en serveis municipals i equipaments vinculats al cicle de l'aigua, incloses piscines municipals.
Més control públic i agilitat
Entre els avantatges del nou model, el consistori destaca una major capacitat de supervisió pública, una resposta més àgil davant incidències, una prestació més estable del servei i una optimització dels recursos municipals.
L'Ajuntament també assenyala que el sistema permetrà reforçar les polítiques socials i d'accessibilitat vinculades a la piscina municipal.
La titularitat de l'equipament continuarà sent municipal i els preus d'accés es mantindran regulats a través de preus públics aprovats pel consistori.
Amb aquest canvi, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages defensa una gestió dels serveis públics "més eficient, propera i orientada a l'interès general".