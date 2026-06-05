Més de 120 usuaris de Sant Andreu Salut participen en la sortida anual a Vilanova

Més de 120 persones ateses als serveis de dependència de la Fundació Sant Andreu Salut han participat aquest dijous en la sortida anual de l'entitat, que enguany s'ha fet a Vilanova i la Geltrú. La jornada ha inclòs activitats a la vora del mar i un dinar de germanor.
Una jornada de convivència i benestar
La sortida ha aplegat usuaris de residències, centres de dia i habitatges amb serveis de la fundació en una activitat pensada per fomentar el benestar físic, emocional i social. Durant el dia, els participants han pogut passejar pel litoral de Vilanova i la Geltrú, gaudir de l'aire lliure i compartir moments de convivència en un entorn diferent de l'habitual.
Un dels moments més especials de la jornada ha estat la visita a la platja, on moltes de les persones participants han pogut remullar-se els peus al mar. L'activitat s'ha completat amb un dinar conjunt en un ambient festiu i distès.
Una activitat per reforçar vincles
Des de Sant Andreu Salut destaquen que aquesta iniciativa vol anar més enllà del vessant lúdic i es planteja com una oportunitat per reforçar relacions personals, afavorir la participació comunitària i trencar amb la rutina quotidiana dels diferents equipaments.
La trobada també ha permès posar en contacte persones vinculades a diversos serveis de l'entitat, generant espais de relació i sentiment de pertinença.
Reconeixement al voluntariat
La fundació ha volgut agrair especialment la implicació dels voluntaris que han col·laborat durant tota la jornada, facilitant l'acompanyament i el bon desenvolupament de l'activitat.